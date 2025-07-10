Обнародованы ТОП-10 коррупционных и криминальных скандалов в НАБУ: СМИ выяснили, кто в Бюро ведет его к закрытию

Журналисты обнародовали антирейтинг резонансных скандалов вокруг представителей НАБУ, из-за которых существует угроза расформирования Бюро. Как пишут "Українські новини", в антирейтинг вошли случаи, касающиеся возможного злоупотребления служебным положением, конфликтов интересов, недостоверного декларирования и связей с гражданами россии.

"Скандалов с НАБУ все больше. Мы собрали "факапы" НАБУ в одном антирейтинге. Оказалось, что если собрать истории "героев" Семена Кривоноса в одну книгу, выйдет Уголовный кодекс. Здесь и детективы-беглецы с родственниками в РФ, и торговля наркотиками, и криптовалютные махинации, и "схемы" с элитной недвижимостью и вип автомобилями, и давление на суд для покрывания родственников-взяточников, и т.д.", – отмечают "Українські новини".

В топ-10 скандалов с представителями НАБУ, согласно материалам журналистов, вошли:

1. Тимур Аршавин – детектив с доступом к государственной тайне бежал в Румынию. У его жены и ее родственников обнаружено действующее гражданство РФ, а сам Аршавин фигурирует в истории с микрокредитами и сомнительными доходами.

2. Николай Масляк – официальный обличитель НАБУ был задержан по подозрению в организации наркоторговли и контрабанды прекурсоров. По информации журналистов, группировка, в которой действовал Масляк, ежемесячно зарабатывала более 50 млн грн.

3. Александр Рыковцев, Станислав Браверман и еще 15 детективов. В декларациях сотрудников НАБУ обнаружены недостоверные сведения о криптовалютах. В частности, жена Рыковцева задекларировала биткоины более чем на $1 млн, а Браверман – фейковые операции с криптовалютой более чем на 1,3 млн грн.

4. Валентин Шмитько – руководитель подразделения декларировал значительное количество наличных денег – иногда доходило до 2/3 официального годового дохода. Впоследствии он вывел за границу более 4,3 млн грн. Его жена, несмотря на военное положение, отдыхала за границей, в то же время получала государственную помощь в Украине.

5. Михаил Романюк – детектив, одновременно расследовавший дело "Роттердам+" и приобретавший элитную недвижимость, которую записывал на родственников. Имея уже в собственности особняк, авто и другое имущество он приобрел квартиру на 117 м² по льготной программе "єОселя".

6. Роман Недов – заместитель руководителя подразделения, который купил две квартиры, записал их на тещу, а впоследствии жена получила их как подарок с существенно заниженной стоимостью. Таким образом, были скрыты сотни тысяч долларов.

7. Станислав Браверман – детектив, который имел половые отношения со свидетелем по делу, к которому был причастен бизнесмен Борис Кауфман. Это повлекло за собой конфликт интересов и фактический провал двух коррупционных дел на миллиарды гривен. Браверман был уволен после значительной медийной огласки.

8. Александр Доценко – личность, часто фигурирующая как обличитель НАБУ, оказалась гражданином россии с действующим паспортом, а также выпускником "школы ФСБ" – Академии госслужбы при президенте РФ.

9. Александр Скомаров – руководитель Второго главного подразделения детективов. Скрыл российское гражданство своего отца и его бизнес в ОРДЛО. Его жена выехала за границу на автомобиле, зарегистрированном на жену нардепа от ОПЗЖ Христенко, проживающую в Москве, а водителем был помощник Чаба Пейтера, разыскиваемого НАБУ с 2023 года.

10. Маркиян Слоневский – детектив, получавший регулярные денежные переводы от российского предпринимателя Владислава Искендерова – владельца компании из Белгорода, работающей по госконтрактам страны-оккупанта. Также декларировал криптовалюту в фейковых кошельках и попадался на сомнительных депозитных адресах.

Как отмечают "Українські новини", приведенные случаи лишь небольшая часть имеющихся нарушений. За каждым пойманным набушником скрываются десятки злостных нарушителей. В материале отмечается отсутствие надлежащей реакции со стороны НАБУ, НАПК и других уполномоченных органов на эти факты.

"Проблема НАБУ назрела и перезрела. Этот поток скандалов может остановить только одно: роспуск Бюро и реформирование антикорблока в целом. После этого можно будет перезапустить систему на новых принципах – для реальной борьбы с коррупцией, а не для создания "потемкинских деревень" для европейцев", – заключают "Українські новини".