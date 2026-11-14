"Путин видит в Трампе легкую добычу": Болтон объяснил, почему Кремль не спешит прекращать войну

Глава РФ рассчитывает получить от Трампа максимум

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Глава Кремля Владимир Путин понимает, что имеет ограниченное время для давления на президента США Дональда Трампа и страны Европы, чтобы достичь своих геополитических целей. В то же время руководство РФ не считает, что это время истекает уже сейчас.

Об этом бывший советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности и экспосол США в ООН Джон Болтон заявил в интервью "24 каналу". По его словам, в Кремле почему-то уверены, что время играет на руку РФ.

Время играет на руку Путину?

По словам Болтона, перед российским президентом стоит непростой выбор, однако Путин не считает два года чем-либо, что способно повлиять на его власть. В его сознании есть еще пространство для маневра, и он до сих пор верит, что может продолжать давить на Трампа.

Решительность Европы под вопросом

Болтон подчеркнул, что ключевой вопрос состоит в том, насколько жесткой будет позиция европейцев. Выборы в ряде стран, коалиционные правительства и проблемы, в частности в Германии, могут создавать у Путина впечатление, что европейская решительность близка к срыву. Потому, считает эксперт, ему пока не нужно слишком быстро дожимать американского президента. Впрочем, по его словам, этот запас времени не безграничен. Путин постарается получить как можно больше именно за этот период.

"Легкая добыча" и нефтегазовые соглашения

Бывший советник Трампа убежден, что российский лидер воспринимает действующего президента США выгодным собеседником. Болтон отметил, что Путин видит в Трампе "легкую добычу". По его словам, это человек, который охотно говорит об иностранных инвестициях и может согласиться на нефтегазовые соглашения еще до прекращения огня и договоренностей по Украине.

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже (Аляска)

В качестве примера Болтон привел соглашение США о закупке российского дизельного горючего, которое заключили перед выборами. По его словам, сейчас оно, похоже, разваливается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины нападения на Украину называла Россия во время переговоров в Абу-Даби.