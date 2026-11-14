Кастрюля будет как новая. Средство из косметички станет незаменимым помощником

Работать нужно осторожно, чтобы не испортить посуду

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На кухне часто пригодятся довольно неожиданные вещи. С их помощью можно легко убрать грязь, которую даже бытовая химия не берет. К примеру, бафф из маникюрного дела станет незаменимым помощником.

Об этом в Threads рассказала пользовательница. Она показала на видео как быстро и легко убирает нагар с кастрюли бафом.

"А вы знали, что бафом для маникюра можно отмыть не только плитку, но и кастрюли?" – говорится в сообщении.

Заметим, что для такого лайфхака лучше выбирать минимальную абразивность бафа, чтобы он не поцарапал посуду. То есть чем более мягкая поверхность, тем лучше. Кроме того, лучше попробовать такой способ очистки на небольшом участке, чтобы не испортить посуду.

В комментариях люди добавляли, что сейчас многое может пригодиться во время уборки. Кто-то подчеркнул, что если добавить соды, то можно в разы быстрее вымыть кастрюлю. Однако были и скептически настроенные украинцы, предупреждающие про порчу посуды. Люди писали:

Многие вещи, которые не предназначены для конкретной цели, дают отличный результат.

Попробую.

Добавьте еще соды и на изи вообще.

Ушатаете посуду. Для этого есть спец губки.

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