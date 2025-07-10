NAUDI призывает правительство принять меры по защите предприятий ОПК

Национальная Ассоциация Предприятий Оборонной Промышленности Украины ( NAUDI ) обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой лично вмешаться в критическую для отрасли ситуацию — вопрос публичного доступа к чувствительной информации о предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Еще с 2022 года предприятия ОПК, в частности релоцированные с прифронтовых территорий, регулярно подвергаются целенаправленным атакам со стороны России. В то же время часть государственных публичных реестров до сих пор содержит открытую информацию, которая может быть использована врагом для наведения ракетных или дроновых ударов.

Еще 15 ноября 2023 года NAUDI направила в Кабинет министров, СБУ, Минстратегпром, СНБО и другие органы исполнительной власти проект изменений в соответствующее правительственное постановление с предложением ограничить открытый доступ к ряду реестров, в частности: Государственному земельному кадастру, Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество, Единому государственному реестру судебных решений, ЕГРПОУ и другим.

Несмотря на поддержку инициативы в отдельных ответах от государственных органов, никаких реальных изменений до сих пор не произошло. В период с ноября 2023 по май 2025 года NAUDI шесть раз повторно обращалась в правительственные структуры с той же самой просьбой. Кроме того, в апреле 2024 года Ассоциация инициировала представление соответствующего законопроекта через профильный комитет Верховной Рады, однако он до сих пор не вынесен в сессионный зал.

Подчеркиваем еще один неурегулированный вопрос: уничтожение во время обстрелов произведенной, но еще не сданной военной техники. Отсутствие механизма компенсации таких потерь создает системные риски как для предприятий, так и для государственных заказчиков, которые несут потери в материальной части без возможности юридически защитить эти убытки.

NAUDI призывает премьер-министра лично изучить эти вопросы и поручить соответствующим министерствам для немедленного решения критических для отрасли проблем. Речь идет не только о защите производств, но и о сохранении боеспособности Сил Обороны Украины.