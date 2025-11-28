Компания "Трипольское Солнце" (производитель таких брендов чая, как Трипольское Солнце, Sherlock Secrets, Tea Moments, Чайная Семья) опровергла недостоверные обвинения, которые в последнее время появляются в СМИ, отметив прозрачность структуры собственности, отсутствие связей со страной-агрессором и готовность защищать свою деловую репутацию в правовом поле.

Об этом компания сообщает в официальном письме.

В письме ООО "Трипольское Солнце", в частности, отмечается, что все владельцы компании — граждане Украины. В реестрах отражены адреса их проживания, некоторые из них также являются официально зарегистрированными физическими лицами-предпринимателями и имеют в собственности доли других украинских компаний.

Отмечается, что ООО "Трипольское Солнце", несмотря на безосновательные обвинения, является украинским производителем чая, который добросовестно платит налоги. Кроме того, в отношении компании отсутствуют какие-либо судебные споры, в том числе относительно фиктивности или возможных связей с государством-агрессором. Также в письме указано, что многие работники компании сейчас защищают Украину, а сама компания "Трипольское Солнце" постоянно оказывает помощь ВСУ и вынужденным переселенцам.

О"Просим не реагировать на безосновательные обвинения и руководствоваться только фактами. "Трипольское Солнце" защищало и будет защищать свою деловую репутацию. Все клеветнические сообщения в интернете не соответствуют действительности, и в случае продолжения этой информационной кампании мы намерены обратиться в суд", — отметила в письме генеральный директор ООО "Трипольское Солнце" Юлия Романцова.