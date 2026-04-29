В Украине будут учитывать охотничьих животных по единым правилам – Виктор Смаль

Новые Правила государственного учета охотничьих животных и объемов их добывания уже вступили в силу, поэтому все пользователи охотничьих угодий обязаны вести учет по унифицированным стандартам. Об этом сообщил глава Гослесагентства Виктор Смаль.

По его словам, внедрение единых подходов позволит существенно повысить эффективность планирования мер по охране, рациональному использованию и воспроизводству охотничьих ресурсов.

Виктор Смаль отметил, что ранее в Украине не существовало четко определенной системы учета: отсутствовали единые методики, стандартизированные формы документации и отчетности, а также правила использования и публикации данных. Несмотря на обязательность учета, пользователи охотничьих угодий осуществляли его по собственным подходам.

Новые единые правила в Украине разработаны впервые, они утверждены приказом Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства №4351 от 23 апреля 2026 года.

"Мы ожидаем, что единая система учета обеспечит получение достоверной информации о численности охотничьих животных, их состоянии, видовой, возрастной и половой структуре, распространении, уровне гибели и объемах добывания. Это также будет способствовать более качественному мониторингу и сохранению биоразнообразия", — пояснил глава Гослесагентства.

Также нововведения помогут усилить контроль над миграционными процессами среди животных и помочь оперативно выявлять очаги эпизоотических заболеваний для их своевременной локализации.