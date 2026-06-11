Государство списывает деньги с карт украинцев: кого это коснется

После завершения определенного периода деньги возвращают в бюджет

У украинцев государство списывает деньги с карточек — речь идет о программах единовременной помощи "Зимняя поддержка"/"Теплая зима". Если массовая 1000 грн иногда была недоступна для использования уже в феврале, то 6500 грн для уязвимых категорий предоставлялось на полгода.

Неиспользованные средства возвращаются государству. С момента предоставления должно пройти 180 дней, говорится в соответствующем постановлении Кабмина. "Средства единовременной денежной помощи возвращаются уполномоченными банками в течение следующих двух операционных дней на текущий счет Пенсионного фонда Украины, открытый в АО "Ощадбанк", в случае наличия остатка неиспользованных средств единовременного денежного пособия на специальном счете получателя", — говорится в постановлении.

Уведомление о списании средств/ Скриншот "Телеграфа"

Напомним, "Зимняя поддержка" была запущена в ноябре 2025 года. Заявления принимали до 17 декабря. Выплаты засчитывали по мере наличия средств – задержка была связана с завершением бюджетного года. В частности, в начале марта более 50 тысяч украинцев денег так и не получили, им должны были доначислить сумму. В случае начисления в марте – средства вернутся государству в сентябре.

Право на получение 6500 грн в рамках программы "Зимняя поддержка" имели дети из малообеспеченных семей, дети на попечении и попечительстве, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа, дети из числа внутренне перемещенных лиц, получающих помощь, ВПЛ с инвалидностью I группы, а также одинокие пенсионеры с низким уровнем пенсий.

Важно: если вы получали 1000 грн "Зимней поддержки" через "Дию" — эту сумму нужно использовать до 30 июня.

Ранее Телеграф рассказывал, что еще две государственные программы ограничены в действии. После 30 июня вернутся деньги тех, кто получил 2000 грн на "Скрининг 40+" до 1 мая. Продолжительность периода использования средств ограничена двумя месяцами.