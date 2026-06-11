Польша уже требует денег и переименования улиц. Все детали скандала между Варшавой и Киевом

Историческая память и финансовые требования превращаются в главные точки напряжения

Между Варшавой и Киевом нарастает напряженность, которая уже выходит за рамки двусторонней дипломатии. Страна-союзница не только хочет переименования подразделения ССО "Героев УПА", но также и изменения названий улиц в Украине. Кроме того, всплыл новый денежный вопрос со стороны Польши, а отношение к украинцам резко ушло в худшую сторону.

В этом материале "Телеграф" собрал последние ключевые новости, которые связаны с отношениями между Украиной и Польшей.

Киев "рассматривает уступки" насчет УПА?

В Украине на собираются менять название подразделения ССО, которое получило почетное наименование "имени Героев УПА". Об этом рассказал собеседник LIGA.net в окружении руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

До этого польское издание Wirtualna Polska заявляло, что руководитель ОП якобы предложил компромиссный вариант переименования подразделения – в честь членов УПА, воевавших против СССР. Но в окружении Буданова опровергли это заявление.

"Информация, которую подавала польская пресса, не соответствует действительности", — сказал источник издания.

К слову, последний визит Буданова в Польшу не увенчался успехом, поскольку министр обороны Владислав Косиняк-Камыш не скрывал недовольства решением касательно УПА, а тем временем глава МИД Радослав Сикорский даже не изменил свои планы ради встречи с украинской делегацией.

Польша хочет переименовывать улицы в Украине

Фракция партии "Право и справедливость" в городском совете Кельце в Польше направила председателю совета Мачею Якубчику резолюцию, в которой озвучен призыв к мэру Винницы изменить название улицы Степана Бандеры. Об этом пишет Telewizja Świętokrzyska.

"Для сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы обращаемся к властям и жителям Винницы с просьбой изменить название этой улицы. Мы считаем, что богатая история Украины и самой Винницы включает в себя множество выдающихся личностей, героев борьбы за независимость, деятелей культуры, науки и правосудия, которые могут объединить, а не разделить наши народы и местные сообщества. Такой жест со стороны города Винницы, сделанный в духе взаимного уважения и исторической правды, стал бы значимым символом зрелости нашего партнерства. Очистка общественных мест Винницы от символов, разделяющих поляков и украинцев, укрепит наше партнерство на десятилетия вперед", — говорится в документе.

Подчеркивается, что Кельце и Винницу связывает 70-летняя история партнерства, основанного на культурном и экономическом обмене и дружбе между нашими жителями. Масштаб этой связи продемонстрировал 24 февраля 2022 года, во время полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда, как говорится в материале, жители Кельцы оказали гуманитарную, материальную и институциональную помощь Виннице и тысячам украинских беженцев.

Однако, как отмечают депутаты "ПиС", "настоящая дружба требует диалога также на сложные и болезненные темы".

"Фигура Степана Бандеры и наследие ОУН-УПА в Польше однозначно ассоциируются с массовыми преступлениями против беззащитного гражданского населения. По мнению польских историков и в общественном сознании нашего общества Степан Бандера как лидер Организации украинских националистов (ОУН) является фигурой, однозначно ответственной за геноцид польского гражданского населения, в частности на Волыни. Символы и имена, связанные с той трагедией, вызывают в Польше глубокую боль и являются пятном на партнерстве наших местных самоуправлений", – говорится в тексте.

Справка:

Улица Степана Бандеры – улица в центральной части Винницы, названная в честь деятеля украинского национально-освободительного движения Степана Бандеры. Пересекается по следующим улицам: Архитектора Артынова, Гоголя, Владислава Городецкого, Валентина Атамановского, Милиционная, Василия Стуса, Малиновского.

Отношение поляков к украинцам ухудшилось

После присвоения Владимиром Зеленским названия "герои УПА" одному из подразделений ВСУ, в польском обществе восприняли негативно. Согласно данным опроса SW Research для rp.pl, 51,9% респондентов ответили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось.

У 31,9% опрошенных не изменилось отношение к Украине и украинцам. Еще 11,7% респондентов не имеют мнения по этому поводу. 4,5% респондентов ответили, что их отношение к Украине и украинцам улучшилось.

При этом, решение Зеленского негативно повлияло на восприятие Украины и украинцев чаще у мужчин (59%), чем у женщин (46%). По возрасту худшее отношение к Украине и ее гражданам чаще всего заявляют лица до 24 лет (56%).

Отношение поляков к украинцам. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Польша против выделения денег Украине

Германия хочет, чтобы 6,6 миллиарда евро из Мирного фонда, выделенных Венгрией, были полностью переведены Украине. Однако с обратной позицией выступает Польша. Варшава требует полного возмещения примерно 2 миллиардов злотых (450 миллионов евро) за оружие, переданное Украине. Такую позицию высказал заместитель министра Цезари Томчик на радио RMF FM.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предложила разделить 6,6 миллиарда евро, предполагая частичное пропорциональное возмещение (10%), поддержку украинской военной учебной миссии и совместные закупки вооружений для Украины. Польша отвергает этот план.

" Эти деньги — наши деньги", — говорит Томчик. "На практике меньше денег означает меньше денег для армии", — добавляет он.

Предыстория: с чего все началось

В конце мая Зеленский издал указ №440/2026, которым Отдельному центру специальных операций Север ССО ВСУ было присвоено почетное наименование в честь Героев УПА. Это сделано "в целях восстановления исторических традиций национальной армии". Польская сторона в свою очередь выразила протест против решения Зеленского и объяснила, что оно болезненно для поляков. Они крайне негативно относятся к УПА преимущественно из-за Волынской трагедии 1943–1944 годов, которая в Польше официально признана геноцидом польского гражданского населения.

Орден Белого орла – самая высокая награда Польши. Фото: president.gov.ua

После соответствующего указа президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Эту высшую награду Польши в апреле 2023 года Зеленскому вручил предшественник Навроцкого Анджей Дуда.

Тем временем Дуда заявил, что награда Зеленскому была вручена в другое время и при других обстоятельствах. Он добавил, что решение о возможном отзыве ордена принадлежит президенту Каролю Навроцкому. Однако экс-президент Польши надеется, что при принятии решения будут учтены все обстоятельства.

6 июня глава Офиса президент Кирилл Буданов совершил незапланированный визит в Польшу, чтобы провести ряд встреч с представителями польских властей. Буданову во время его визита предложили изменить название подразделения ССО, которому присвоили почетное наименование в честь Героев УПА. Как один из вариантов рассматривают ссылки в названии подразделения ССО исключительно на тех членов УПА, которые воевали против Советского Союза. Окончательное решение должен принять президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Польша заговорила об отзыве ордена Зеленского. Чем это грозит и было ли подобное в истории.