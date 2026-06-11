Сотни вакансий с бронированием простаивают: нужны учителя, пособники и не только

Проблема нехватки кадров затронула даже заведения с особыми условиями труда

Рынок труда в Украине требует рабочих рук настолько, что пытаются привлечь мигрантов. Однако некоторые профессии не интересуют украинцев, даже несмотря на то, что обещают бронирование.

Так, в частности, произошло в учебном заведении в Волынской области. В областном лицее с усиленной военно-физической подготовкой не могут найти учителей. Как рассказал начальник лицея Павел Боснюк, есть 46 должностей, где работников могут забронировать, однако в лицее — некомплект 40% работников.

Заметим, что учителя-мужчины в учебных заведениях имеют законное право на отсрочку от призыва во время мобилизации. Технически это не "бронирование" критических предприятий, а гарантированная государством защита от мобилизации для педагогов. Для получения отсрочки нужно наработать не менее 0,75% ставки, по данным платформы "Педрада" это 14 часов в неделю. В вышеупомянутом лицее на 2025/26 год предлагались следующие варианты:

преподаватели иностранного языка

преподаватели физики

воспитатели — таких ставок больше всего.

Вакансии Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Небесной Сотни/ Скриншот

Быстрый поиск на одном из тематических сайтов показал — сейчас более 1200 вакансий с бронированием. Это как вакансии широкого профиля: кладовщики, водители, операторы АЗК, повара, кассиры, так и специфические запросы: составители поездов, инженеры-проектировщики, электрогазосварщики. Некоторые вакансии актуальны уже месяц.

Вакансии с бронированием отличаются зарплатой и требованиями/ Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть мужчин может потерять бронирование из-за проверки критичности предприятий. Она должна продолжаться летом.