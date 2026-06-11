У Шакиры появился конкурент: звезда Болливуда представила новый гимн ЧМ-2026 (видео)

Канадская певица поспорит с колумбийкой за звание главного хита ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) выпустила очередную официальную песню чемпионата мира-2026. Композиция Siir Siir стала одной из самых просматриваемых тематических композиций.

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Шакира и Нора Фатехи выкатили хиты

За день Siir Siir просмотрели на YouTube более 30 млн раз. Исполняют хит канадская актриса, певица, танцовщица, фотомодель и звезда Болливуда Нора Фатехи, французский исполнитель Vegedream и американский продюсер Sanjoy, сообщает "Телеграф".

Песня мгновенно стала мировым хитом. Ее музыкальное видео установило исторический рекорд на YouTube, набрав миллионы просмотров за первые сутки и став одним из самых успешных дебютов среди всех футбольных гимнов. Отметим, слово "Siir" пришло из марокканского футбольного сленга. Местные болельщики используют его как кричалку, которая переводится как "Вперед!".

Отметим, 23 мая колумбийская певица Шакира в коллаборации с нигерийским суперхитмейкером Burna Boy выпустила клип на песню Dai Dai. Композицию уже прослушали более 100 млн раз. Ожидается, что именно песня Шакиры станет главным хитом ЧМ-2026, однако хит Норы Фатехи наверняка составит ей конкуренцию.

Примечательно, что и песня Шакиры, и хит Фатехи попали в официальный альбом ФИФА ЧМ-2026. В нем присутствует 18 композиций.

Добавим, что Шакира уже делала композиции специально к чемпионатам мира по футболу. Ее Waka Waka, приуроченная к ЧМ-2010, стала международным хитом, а La La La гимном ЧМ-2014.

Отметим, ЧМ-2026 пройдет с рядом важных изменений. Впервые на Мундиале сыграют сразу 48 команд, из-за чего количество матчей значительно выросло, добавилась даже новая стадия плей-офф. На сайте "Телеграф" можно ознакомиться с полным календарем и расписанием турнира. Добавим, что суперкомпьютер назвал сборную, которая, вероятно, выиграет трофей.