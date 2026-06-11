На таком ездил Гитлер. В Днепре заметили уникальный Mercedes, что с ним может быть не так (фото)

ИИ смутили несколько деталей на фото

На дорогах Днепра увидели эксклюзивный Mercedes. Подобным транспортом владели Адольф Гитлер и его любовница Ева Браун. Впрочем, за красивым видом может скрываться "самозванец".

О видном авто сообщили Telegram-каналы. По их словам, раритетный транспорт заглох посреди города и его пришлось эвакуировать.

Согласно анализу искусственного интеллекта, речь может идти о роскошном автомобиле Mercedes-Benz 500K или 540K Roadster. К последнему варианту ИИ склоняется больше.

Что известно о Mercedes-Benz 540K

Mercedes-Benz 540K, разработанный Фридрихом Гейгером, впервые был представлен в 1936 году на Парижском автосалоне. Автомобиль выпускался в виде двух- или четырёхместного кабриолета, четырёхместного купе и семиместного лимузина (с бронированными боковыми панелями и бронированными стёклами). По состоянию на 1936 год цена составляла 28000 рейхсмарок (примерно 230 000 долларов в 2021 году).

История создания

В 1935 году по инициативе Адольфа Гитлера, известного своим пристрастием к марке, компания Mercedes-Benz получила заказ на сборку трех бронированных семиместных кабриолетов. Автомобили предназначались для самого фюрера, а также для Германа Геринга и Генриха Гиммлера.

В качестве основы выбрали самое мощное и надежное на тот момент шасси — Mercedes-Benz 500. Однако из-за бронирования вес машин подскочил почти до 3 тонн, и стандартный 8-цилиндровый мотор уже не справлялся с нагрузкой. Чтобы компенсировать прибавку в весе, двигатель серьезно модернизировали: рабочий объем расточили до 5,4 литра и добавили механический компрессор. Это позволило поднять мощность до 180 л.с., а максимальную скорость — до 170 км/ч.

Именно эта вынужденная форсировка и дала старт культовой серии Mercedes-Benz 540K, которая сегодня признана вершиной довоенного автомобилестроения немецкого бренда.

При своей высокой стоимости обладателями модели 540К могли стать только наиболее влиятельные и богатые лица Третьего рейха. Помимо вышеозначенных высших нацистских руководителей, этой машиной владели промышленник фон Сименс, любовница Гитлера Ева Браун, и авиаконструктор Хейнкель.

Цены сейчас

На современных аукционах такие роскошные раритетные автомобили могут уходить с молотка за 1-3 миллиона долларов. А самые редкие версии могут стоить еще дороже.

Нюанс

Стоит отметить, что по снимку невозможно достоверно определить подлинность автомобиля. Существует вероятность, что данный экземпляр является репликой. В частности, ИИ смутили несколько деталей на фото:

"Фары, хромированные детали и линии капота несколько отличаются от аутентичных немецких машин тех времен. Если присмотреться к ходовой части, дискам под колпаками или элементам под капотом (который как раз открыт для "прикуривания" от современного авто справа), там заметны узлы от более поздних серийных машин. Такие автомобили чаще всего создаются мастерами индивидуально или собираются из готовых пластиковых кит-каров (например, на базе массовых американских или европейских авто 1970-1980-х годов) для свадебных кортежей, съемок в кино или частных коллекций", — отмечает нейросеть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети появились фото одного из первых Mercedes S320 в Украине.