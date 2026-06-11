"Страховой приз" для Путина: зачем россиянам Константиновка и куда они пойдут дальше (карта)

Есть вариант, при котором захват города теряет свой оперативный смысл

Обострение ситуации вокруг Константиновки вызывает вопрос: как возможная потеря города повлияет на ситуацию на фронте и положение ВСУ; куда дальше пойдет российская армия и какие цели преследует. "Телеграф" обратился к экспертам, чтобы получить ответы.

Как отметил Григорий Шаповал, пресс-секретарь оперативного командования группировки войск сил "Восток", сейчас Константиновку контролируют Силы обороны.

"Враг пытается концентрироваться, своей инфильтрацией малыми группами закрепиться. Но благодаря аэроразведке, благодаря разведке Силы обороны отслеживают врага и всеми нашими средствами уничтожают. Сам город Константиновка под контролем Сил обороны", — говорит эксперт.

Григорий Шаповал

В то же время о сложной ситуации в Константиновке и возможных пессимистических прогнозах сообщал военный обозреватель Константин Машовец.

"Я хотел бы ошибиться, но, похоже, в июне-июле, Константиновку Украина потеряет", — говорится в сообщении.

Пост Машовца

Что будет, если ВСУ потеряют Константиновку

– Можно ли исправить ситуацию в Константиновке в нашу пользу? Что для этого нужно?

- Здесь нужно говорить о более широкой линии фронта. По количеству боевых столкновений "ключик" остается на Покровском направлении. Безусловно, россияне не отказываются от удара на севере. Замысел понятен — с севера и с юга охватить всю украинскую группировку сил на Донбассе, — говорит Павел Лакийчук, военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ.

И если на севере, на Лиманско-Славянском направлении в значительной степени они "пробуксовывают", то на Покровском (Добропольском) они давят по максимуму. Опираясь на Покровск и Мирноград, пытаются вклиниться узким клином. Туда бросают большие силы. Это самый главный их приоритет.

Константиновка подпирает это выступление с правого фланга для них. И чтобы обезопасить этот прорыв, им нужна Константиновка. Если они возьмут Константиновку, то прикроют фланг своей покровско-мирноградской наступательной группе и в другую сторону срежут наш часовьярский узел обороны, то есть радикально изменяют конструкцию поля боя.

Павел Лакийчук

Константиновка расположена в чаше, и россияне охватили ее "подковой" с трех сторон по господствующим высотам. "Часик" держится у нас, потому что мы держим господствующие высоты и душим их внизу. А здесь все наоборот. Фактически их задача – стереть ее с лица земли.

Сейчас ситуация такова, что вполне ожидаемо началась постепенная инфильтрация на встречных направлениях. Я не знаю, как противостоять этому прямо в Константиновке. Очевидно, ситуация будет развиваться сродни Покровску и Мирнограду — тяжелые кровавые бои. Наше командование будет пытаться удержать Константиновку любой ценой. Россияне будут пытаться закрыть это. Но, скорее всего, стратегических целей по охвату всего ВСУ они не достигнут.

Константиновка, Часов Яр, Покровск, Мирноград на карте

Но им нужен результат летней кампании, им нужно что-нибудь принести Путину на тарелочке. И всякий раз, когда стратегическая операция проваливается, Герасимов вынужден нести Путину и его пропагандистам на тарелочке какой-нибудь заменитель. Так было с Авдеевкой, так было с Бахмутом.

Константиновка превращается именно в такой "страховой" приз, с которым Герасимов доложит Путину об успехах: "Мы взяли Константиновку. Давайте это подавать за победу". А в 2027 году или зимой в конце концов выполним замысел. Они же в третий раз по одному единственному замыслу действуют.

Если у нас есть ресурсы, то мы могли бы повлиять на ситуацию к северу от Покровска-Мирнограда. Если фланговыми ударами их "срубить", то захват Константиновки теряет свой оперативный смысл.

- Это как в прошлом году мы обрезали их "клешни"?

– Да, но все зависит от наличия ресурсов. Сейчас на Лиманском направлении их пробуксовка в значительной степени вызвана тем, что они пытаются прорваться, а наши силы им бьют регулярно по флангам и срывают генеральную концепцию, генеральный замысел.

- Насколько критической для ВСУ или целого фронта может быть потеря Константиновки?

– Потеря всегда не критична. Критическая – возможность прорыва обороны. Не знаю, возможен ли в современных условиях стратегический прорыв обороны, но, скорее всего, нет. Но сбрасывать это с чаш [весов] не стоит. А российские генералы уверены, что возможно. Поэтому к этому тоже нужно быть готовым.

– И готовить какие-то резервы, "пожарные" команды в тылу?

– Мы их постоянно пытаемся готовить. Штурмовые войска – это фактически пожарные команды. Другое дело, что эти команды сейчас растягивают максимально по фронту. У россиян преимущество остается в личном составе, в количестве войск. Чтобы сконцентрироваться на направлениях главных ударов, а нам не дать сосредоточиться на критических участках, они этот фронт растягивают. И мы эти пожарные команды вынуждены гонять вдоль всей линии фронта.

К слову, количество боевых столкновений растет, но количество наших атак уже почти равно количеству их атак. По меньшей мере, за последний короткий период. Может быть, это тенденция.

Но эти тактические успехи следует переносить на стратегический, оперативный уровень. Потому что если нет сил закрепить успех, он нивелируется. То есть успех, который эти контрудары потенциально дают, не достигается.

Константиновка в 2026

– В случае потери Константиновки, на что мы можем опереться? Не будет водного препятствия для врага. И он сможет двинуться прямым маршем на Осыково, Кондратовку, Дружковку?

– Ну, простите, прямым маршем им и из Покровска не очень удается. Но может оказаться синергетический эффект от успеха на двух соседних участках. Если они захватом Константиновки подкрепляют Покровское направление, ликвидацию нашего выступления на Часовом Яру, подкрепляют Константиновское направление, то вместо этой "сопли" у них образуется мощный клин, который хрен срежешь потом.

- И этот клин будет двигаться в сторону Дружковки?

– Очевидно, что да. Обходить Краматорск с фланга, с тыла.

Что с Константиновкой сейчас

По данным военного обозревателя Константина Машовца, россияне активно штурмуют город по двум направлениям, пытаясь окружить его. Пока оккупантам это не удается.

"О дальнейших тактических перспективах обороны Константиновки, они, очевидно, выглядят "не очень благоприятными" для ВСУ. В случае дальнейшего продвижения штурмовых групп ТГр "Дзержинск" и ТГр "Бахмут" противника навстречу друг к другу (приблизительный рубеж их "гипотетической" встречи — Музей краеведения (Центральный городской рынок), ситуация во всей Константиновке для ВСУ ухудшится еще больше, причем подобно схождению лавины", — пишет обозреватель.

Константиновка на карте

В то же время командир батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергей Ярый сообщил, что к зачистке города привлекли штурмовые подразделения. Об этом пишет hromadske.

"Сама Константиновка находится в полуокружении из-за того, что противник продвинулся в районе Часового Яра и Берестков. Поэтому ситуация очень сложная с точки зрения логистики до самого города, ведь она осуществляется двумя основными маршрутами, которые противник пытается максимально контролировать. Поэтому логистика находится в очень напряженном состоянии: эвакуация осложнена", — рассказал военный.

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