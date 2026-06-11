Ламинат и плитка в прошлом: новое напольное покрытие набирает популярность

Это покрытие привлекает бесшовной поверхностью и простотой в уходе.

Поиск идеального напольного покрытия во время ремонта часто превращается в настоящий вызов. Натуральный паркет остается одним из самых модных вариантов, но его высокая цена подходит не всем. Ламинат более доступный по цене, однако плохо переносит влагу, а линолеум, несмотря на популярность, не всегда создает ощущение дорогого и современного интерьера. На этом фоне все больше людей обращают внимание на полиуретановые полы, пишет Lepa i Srećna.

Полиуретановое покрытие давно используется в офисах, торговых центрах и других общественных пространствах, но в последнее время его все чаще можно увидеть и в жилых квартирах. Его главная особенность – полностью гладкая поверхность без швов и стыков. Благодаря этому помещение выглядит более современным и просторным.

Для монтажа на подготовленное основание, обычно бетонное, наносят специальную полиуретановую смесь. После застывания появляется ровное покрытие, которое может непрерывно проходить через все комнаты квартиры. Такое решение подходит даже для балконов или лоджий.

Почему полиуретановые полы стали популярными

Одним из главных преимуществ такого покрытия называют простоту ухода. В отличие от плитки, где со временем загрязняются швы, полиуретановый пол не имеет мест для накопления пыли, грязи или влаги. В большинстве случаев достаточно обычной уборки.

Кроме того, отсутствие стыков зрительно увеличивает пространство. Именно поэтому специалисты часто рекомендуют такие полы для квартир с открытой планировкой, где кухня, столовая и гостиная объединены в единую зону.

Еще один плюс – высокая износостойкость. Материал остается достаточно гибким, но хорошо выдерживает нагрузку и интенсивную эксплуатацию. Также полиуретан совместим с системами теплых полов и эффективно проводит тепло.

Какие недостатки имеет такое покрытие

Несмотря на преимущества, у полиуретановых полов и свои минусы. В первую очередь это более высокая стоимость по сравнению с ламинатом или некоторыми другими популярными покрытиями. Кроме того, качественный монтаж требует профессионального выполнения и тщательной подготовки основания.

С течением времени на глянцевых поверхностях могут появляться мелкие царапины, особенно в местах с высокой проходимостью. Еще одна проблема заключается в ремонте поврежденных участков – локальное восстановление не всегда дает незаметный результат, поэтому иногда приходится обновлять большую часть покрытия.

Кроме того, после укладки необходимо несколько дней ждать полного отверждения материала, а некоторые бюджетные системы могут изменять оттенок под длительным воздействием солнечного света.

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