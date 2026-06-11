Акции не действуют. В "АТБ" произошел масштабный сбой, кассиры не знают, что делать

Цены значительно отличаются

В сети супермаркетов "АТБ" произошел масштабный технический сбой, из-за которого запланированное на 10 июня обновление скидок пошло не по плану. Анонсированные акционные товары продают по обычным ценам.

Об этом "Телеграфу" сообщил работник магазина. По его словам, ценники сменили, но все было неправильно.

"Товары, которые были по акции — совсем не акционные, а обычные товары пробивались по акции", — добавил он.

По состоянию на утро 11 июня ситуация так и не изменилась. На данный момент официального комментария от пресс-службы "АТБ" относительно сроков устранения сбоя и восстановления акционных цен нет.

Посетители магазинов также увидели несоответствие и поделились этим в сети Тредс. Товары, которые должны появиться на скидках, пробиваются на кассах по стандартной стоимости.

"В акционной газете были заявлены товары со скидками, в частности вода "Трускавецка" и Non Stop Original 0,5 л по 24 грн. В первый день акции прихожу в магазин — на ценниках и на кассе уже обычная цена. При этом акционная газета еще была доступна в приложении. Через несколько часов газета.

Кроме этого, в официальном приложении и на сайте "АТБ" полностью исчезла акционная газета, а также закрыли популярный раздел "Экономия".

При этом на сторонних сервисах, таких как Gotoshop, акционный буклет на период с 10 по 16 июня до сих пор доступен. Собеседник полагает, что на сайте успели автоматически подтянуть анонсы еще до того, как в самой сети возникли технические проблемы и компания свернула цифровые каталоги.

В социальных сетях покупатели обсуждают ситуацию и пытаются найти причины коллапса. Люди связывают столь масштабные проблемы с логистикой и последствиями недавних российских обстрелов, которые могли повредить критическую инфраструктуру, склады или серверы компании. Пока официального комментария от прессслужбы "АТБ" относительно сроков устранения сбоя и возврата акционных цен нет.

Ранее "Телеграф" писал, как покупать товар дешевле, когда акция не действует.