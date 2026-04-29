В Україні обліковуватимуть мисливських тварин за єдиними правилами – Віктор Смаль

Нові Правила державного обліку мисливських тварин і обсягів їх добування вже набрали чинності, тож усі користувачі мисливських угідь зобов’язані вести облік за уніфікованими стандартами. Про це повідомив голова Держлісагентства Віктор Смаль.

За його словами, впровадження єдиних підходів дозволить суттєво підвищити ефективність планування заходів з охорони, раціонального використання та відтворення мисливських ресурсів.

Віктор Смаль зазначив, що раніше в Україні не існувало чітко визначеної системи обліку: були відсутні єдині методики, стандартизовані форми документації та звітності, а також правила щодо використання і публікації даних. Попри обов’язковість обліку, користувачі мисливських угідь здійснювали його за власними підходами.

Нові єдині правила в Україні розроблені вперше, вони затверджені наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства №4351 від 23 квітня 2026 року.

"Ми очікуємо, що єдина система обліку забезпечить отримання достовірної інформації про чисельність мисливських тварин, їхній стан, видову, вікову та статеву структуру, поширення, рівень загибелі та обсяги добування. Це також сприятиме якіснішому моніторингу та збереженню біорізноманіття", — пояснив голова Держлісагентства.

Також нововведення допоможуть посилити контроль за міграційними процесами серед тварин і допомогти оперативно виявляти осередки епізоотичних захворювань для їх своєчасної локалізації.