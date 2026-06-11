В сети заявляют о лоббировании "нужных" кандидатов в Совет общественного контроля для влияния на НАБУ

10 июня состоялось рейтинговое интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ

Формирование нового состава СОК (по-украински РГК) вызвало общественный резонанс. Ряд антикоррупционных и общественных организаций публично заявил о возможном конфликте интересов во время голосования и лоббирования "нужных" кандидатов.

В частности, ОО "Антикоррупционный мониторинг" сообщает об активном продвижении отдельных кандидатов в Совет общественного контроля при НАБУ через сеть общественных организаций, телеграм-каналов и политических групп влияния.

В заявлении говорится, что в кампанию поддержки привлекаются представители разных политических и общественных кругов, связываемых с продвижением отдельных кандидатов. В медиаматериалах и постах, на которые ссылается "Антикоррупционный мониторинг", фигурируют Андрей Коболев и другие публичные особы.

В частности, отмечается, что Андрей Коболев публично высказывался в поддержку части кандидатов, что, по мнению критиков, может свидетельствовать о заинтересованности влиятельных игроков в результатах формирования органа общественного контроля.

Напомним, что бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву НАБУ и САП ранее сообщали о подозрении в деле возможного незаконного начисления себе многомиллионной премии. По данным "Антикоррупционного мониторинга", публичное продвижение Коболевым отдельных кандидатов может свидетельствовать о потенциальном конфликте интересов.

На фоне этого возникают вопросы причин повышенного внимания политических, бизнесовых и общественных деятелей к процессу формирования СОК при НАБУ. В "Антикоррупционном мониторинге" предполагают, что влияние на этот орган может создавать возможности для формирования повестки дня, информационных нарративов и общественного влияния, связанного с деятельностью НАБУ.