Здоровье Путина ухудшается? К нему зачастил один из врачей

Всего за четыре года диктатора посетили 60 медиков

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В поездках Владимира Путина сопровождает все больше врачей, а некоторые специалисты регулярно навещают российского президента.

Журналисты-расследователи проекта "Навальный LIVE" изучили открытые данные о размещении медиков и выяснили, что их командировки совпадали как с официальными поездками диктатора, так и с периодами его длительного отсутствия в публичном пространстве.

Договоры на размещение врачей публиковались на сайте госзакупок. Медиков селили в гостиницах рядом с президентскими резиденциями. По данным расследования, число специалистов, которые сопровождают Путина в поездках, за последние годы заметно выросло: если раньше в среднем речь шла примерно о пяти врачах, то теперь их количество достигает девяти.

Медиков селили в гостиницах рядом с резиденциями Путина

Чаще других с президентом ездят оториноларингологи Алексей Щеглов и Игорь Исаков — на их счету по несколько десятков командировок. Среди сопровождающих врачей также есть хирург-онколог Евгений Селиванов, специализирующийся на опухолях щитовидной железы.

На счету врачей Путина - десятки командировок

Журналисты составили график визитов врачей к Путину за четыре года. Всего в нем оказалось 60 медиков. 17 специалистов приезжали к президенту лишь один раз, тогда как Селиванов оказался среди тех, кто посещал его неоднократно.

"Чаще него Путина посещают только ухо-горло-нос", — заявил журналист "Навальный LIVE".

Имена врачей, который постоянно обследывают российского президента

Напомним, чтобы не быть отравленным, Путин носит с собой специальную термо-кружку. Впервые она появилась на публике после аннексии украинского Крыма.