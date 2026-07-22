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Цементная затирка уходит в прошлое: эта меньше впитывает воду и защищает от плесени

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Плитка будет выглядеть новой дольше
Плитка будет выглядеть новой дольше. Фото Коллаж "Телеграфа"

Материал, помогающий сохранить чистоту между плиткой

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При ремонте ванных комнат и кухонь всё больше людей отказываются от обычной цементной затирки для плитки. Этот материал лучше защищает швы от влаги, пятен и плесени, а также дольше сохраняет опрятный вид.

Речь идет именно об эпоксидной затирке. Детальнее о ее преимуществах написали в clickpetroleoegas.

В отличие от цементной эпоксидная затирка имеет более плотную структуру, меньше впитывает воду и легче очищается. Поэтому ее часто используют в душевых, кухнях, прачечных и бассейнах.

Чем заменить обычную цементную затирку для швов
Эпоксидная затирка для плитки. Фото: amazon

Еще одно преимущество – стойкость к потемнению и загрязнению, что позволяет дольше сохранять первоначальный вид плитки. В то же время, такой материал стоит дороже и требует более точного нанесения.

Несмотря на популярность эпоксидной затирки, цементная по-прежнему остается вариантом для сухих помещений и бюджетных ремонтов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что привычная кухонная плитка постепенно уходит в прошлое. На смену ей приходят более практичные материалы, которые проще устанавливать, легче очищать и они помогают быстро обновить интерьер без большого ремонта.

Теги:
#Ремонт #Швы #Плитка