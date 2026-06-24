Елена Кондратюк на Парламентской ассамблее в Гданьске: Украина и Польша должны беречь партнерство и диалог

В Гданьске начала работу Пятнадцатая сессия Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша, которая проходит накануне Конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2026). Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Мероприятие открыли сопредседатели Ассамблеи: вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк и вице-маршалок Сейма Республики Польша Моника Велиховская.

Заседание Ассамблеи проходит при участии украинских и польских депутатов и посвящено обсуждению двух тем: "Европейская интеграция и восстановление Украины: стратегическое партнерство между Польшей и Украиной", "Польша и Украина перед вызовами безопасности: основа новой европейской архитектуры безопасности".

"Здесь собрались те, кто хочет диалога, и именно в нем видит единственный путь выхода из кризисов. Сегодня наша задача — не искать новых поводов для споров, а вернуться к тому, что уже когда-то помогло нам пройти через самые сложные моменты", — подчеркнула вице-спикер украинского парламента Елена Кондратюк в начале заседания Ассамблеи.

Елена Кондратюк

Она напомнила, что два года назад Парламентская ассамблея Украины и Польши сдвинула процесс предоставления разрешений на эксгумацию.

Кондратюк констатировала, что историческая память наших народов формировалась по-разному. Именно поэтому отдельные фигуры и события до сих пор вызывают разные оценки в Украине и Польше. Но каждая нация имеет право на установление исторической справедливости, изучение архивов и свидетельств, проведение поисковых работ.

"У нас уже есть опыт того, как преодолевать сложные исторические вопросы. Не через политическую конфронтацию и не через политическое соревнование памяти. А через поисковые работы, эксгумации, работу историков и постоянный диалог между нашими государствами. На основе партнерства!" – отметила Елена Кондратюк.

По ее убеждению, формула "прощаем и просим прощения", предложенная Иоанном Павлом Вторым и поддержанная всеми польскими и украинскими президентами, может работать и сегодня.

"Нам есть ради чего беречь наши отношения. Украина и Польша — стратегические партнеры. Исторически, географически, логистически, с точки зрения безопасности, ценностно. Мы имеем общего врага. Это Россия. Россия — которая убила элиту польской нации под Смоленском... и не понесла никакого наказания. Россия, которая аплодирует сейчас обострению наших отношений…" — отметила Елена Кондратюк.

По убеждению вице-спикера, парламентарии обеих стран должны сосредоточиться на построении будущего, в частности, на процессе вступления Украины в ЕС.

"На днях Украине открыли первый кластер переговоров. И я очень рада, что в польском Сейме создана специальная комиссия для помощи Украине на пути в Европейский Союз, которую возглавила моя визави Моника Велиховская", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Она также призвала к усилению и масштабированию сотрудничества между Украиной и Польшей в военно-промышленном комплексе, экономике, культуре.

Вице-спикер также выразила благодарность Польше, городу-спасателю Гданьску и другим польским общинам за солидарность и помощь Украине.

"За последние годы украинцы и поляки сделали друг для друга гораздо больше, чем могут передать любые политические декларации. Мы благодарны за такую солидарность. Мы помним ее и будем помнить всегда", — подчеркнула Елена Кондратюк.