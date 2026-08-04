"Золотые" сотки под Киевом: как в пригороде столицы зарабатывали на застройщиках

Чиновники сыграли на жадности застройщиков

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Дело о масштабной коррупции в Гатном, пригороде Киева, расследовалось Службой безопасности Украины. Александр Паламарчук, фигурант дела, до сих пор занимает здесь пост главы территориальной общины.

"Телеграфу" удалось выяснить детали и установить личность тщательно скрываемого застройщика. Речь идет о ООО "БК "УБА".

Хронология и детали схемы

Смена владельцев. До 2 марта 2023 года компания принадлежала Дмитрию Поворознюку, возведшему пять таунхаусов. Однако легализовать их (получить почтовые адреса и технические условия) без участия чиновников было невозможно. Впоследствии компанию переоформили на Ярослава Трактирного.

Первый эпизод (почтовые адреса). По версии следствия, подчиненные Паламарчука выставили тариф: 2500 долларов (по 500 долларов за каждый дом) за присвоение почтовых адресов.

Передача взятки. Деньги передавали в два транша по 1 250 долларов в ресторанном комплексе "Золотой Дуб" (соседняя деревня) через инспектора по благоустройству. Первую часть отдали как аванс, вторую после получения готовых документов и подписанного сельским председателем распоряжения.

Второй эпизод (земля под ЖК). Почувствовав вкус наживы, владелец компании решил выкупить участок площадью 2,0589 га, чтобы построить новый жилой комплекс на землях сельскохозяйственного назначения.

Рост аппетитов. Сначала чиновники оценили услугу в 65 тысяч долларов, но впоследствии цена возросла до 165 тыс. долларов. Первый транш в размере 20 тыс. долларов был передан за утверждение детального плана территории и изменение целевого назначения.

Схема головы Гатного. Инфографика "Телеграфа"

Финал расследования и последствия. На этом этапе вмешались оперативники СБУ. Председателю Гатненского сельского совета Паламарчуку официально сообщили о подозрении в организации коррупционной схемы вымогательства и получения неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Суд отправил главу села под стражу, однако за него быстро нашли залог в размере 2,4 млн грн. Невероятно, но несмотря на открытое уголовное дело Паламарчук продолжает руководить одним из самых дорогих пригородов столицы, где сотка земли стоит до 14 тыс. долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как посредники зарабатывают миллионы на схемах с питанием для школьников в Киеве.