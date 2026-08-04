"Хрюкащие" дельфины с необычной мордой: чем особенна азовка, которая гибнет в Черном море

Этот вид дельфинов не живет в неволе

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Азовка — самый маленький дельфин Черного моря. Из-за округлой формы и отсутствия длинного носа их также называют морскими свиньями.

"Телеграф" рассказывает, что известно об азовке. Этот вид дельфинов внесен в Красную книгу Украины (статус – исчезающий).

Внешний вид

Длина дельфина достигает 1,3–1,6 метра, а вес — около 30-60 кг. Клюв практически незаметен, лишь нижняя губа слегка выступает вперед. Верхняя часть тела, голова и плавники окрашены в черный цвет, бока более светлые. Самки крупнее самцов.

Ареал обитания

Этот подвид распространен в Азовском, Черном, Мраморном и Эгейском морях. Также заходит в залив Сиваш и реки Дунай, Южный Буг, Днепр, Черную, Дон, Риони. Часть популяции азовки ежегодно с марта — апреля мигрирует через Керченский пролив в Азовское море, где рожает детенышей, а в октябре — ноябре возвращается в Черное море, следуя за косяками азовской хамсы. Ученые считают, что в Азовском море обитает самостоятельное стадо азовки.

Где обитает азовка в Украине/redbook-ua.org

Поведение и социальная организация

Рацион азовки состоит из тюльки, хамсы, бычков и мелкой сельди, причем за сутки дельфин способен съесть до 5 кг рыбы. Половой зрелости эти животные достигают в возрасте 3–4 лет. Период беременности составляет 9–11 месяцев, после чего на свет появляется один детеныш, вес которого может достигать 8 кг. Малыш рождается хвостом вперед, а мать подбрасывает его вверх своим хвостом, чтобы новорожденный смог сделать первый вдох. Детеныши появляются на свет полностью сформированными, отлично плавают, а их зубы быстро прорезаются. Мать кормит малыша молоком на протяжении первого года жизни.

Обычно азовки держатся небольшими семейными группами или стайками по 2–8, реже до 10 особей. В местах скопления рыбы, например во время массового хода шпрота или хамсы, они способны объединяться во временные стада, насчитывающие от нескольких десятков до сотен голов. В среднем азовки живут 7–10 лет, отдельные особи доживают до 23 лет. Дыхание этого дельфина похоже на хрюканье, из-за чего азовку часто называют морской свиньей. Примечательно, что азовки не подлежат дрессировке и не живут в неволе больше месяца.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину азовки также столкнулись с последствиями войной.

Военные сонары и шумы: Мощные гидролокаторы подводных лодок и военных судов губительно влияют на слух и способность дельфинов к ориентации. Из-за дезориентации животные теряют возможность находить еду и погибают от истощения.

Мощные гидролокаторы подводных лодок и военных судов губительно влияют на слух и способность дельфинов к ориентации. Из-за дезориентации животные теряют возможность находить еду и погибают от истощения. Взрывы и минное оружие: Активные маневры флота, подрывы боеприпасов и снаряды наносят морским свиньям тяжелые контузии и акустические травмы.

Активные маневры флота, подрывы боеприпасов и снаряды наносят морским свиньям тяжелые контузии и акустические травмы. Химическое загрязнение: Затопления судов, разливы нефтепродуктов (в частности, мазута) и разрушение экосистем прибрежной зоны отравляют водную среду, провоцируя сильную интоксикацию организмов животных.

Отметим, летом 2026 года на побережье Черного моря в Одесской и Николаевской областях зафиксировали рекордно высокое количество погибших и живых, но ослабленных, черноморских китообразных. К примеру, 5 июня на берег выбросились 20 азовок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дельфины в Черном море страдают из-за войны. Один вид черноморских китообразных оказался на грани исчезновения.