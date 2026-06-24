Олена Кондратюк на Парламентській асамблеї у Гданську: Україна і Польща мають берегти партнерство та діалог

У Гданську розпочала роботу П’ятнадцята сесія Парламентської асамблеї України і Республіки Польща, яка відбувається напередодні Конференції з питань відновлення України (URC 2026). Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Захід відкрили співголови Асамблеї:віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк та віцемаршалок Сейму Республіки Польща Моніка Веліховська.

Засідання Асамблеї відбувається за участі українських та польських депутатів та присвячене обговоренню двох тем: "Європейська інтеграція та відбудова України: стратегічне партнерство між Польщею та Україною", "Польща та Україна перед безпековими викликами: основа нової європейської архітектури безпеки".

"Тут зібралися ті, хто хоче діалогу, і саме в ньому бачить єдиний шлях виходу з криз. Сьогодні наше завдання — не шукати нових приводів для суперечок, а повернутися до того, що вже колись допомогло нам пройти через найскладніші моменти", — наголосила віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк на початку засідання Асамблеї.

Олена Кондратюк

Вона нагадала, що два роки тому саме Парламентська асамблея України і Польщі зрушила процес надання дозволів на ексгумацію.

Кондратюк констатувала, що історична пам'ять наших народів формувалася по-різному. Саме тому окремі постаті й події досі викликають різні оцінки в Україні та Польщі. Але кожна нація має право на встановлення історичної справедливості, вивчення архівів і свідчень, проведення пошукових робіт.

"Ми вже маємо досвід того, як долати складні історичні питання. Не через політичну конфронтацію і не через політичне змагання пам’ятей. А через пошукові роботи, ексгумації, роботу істориків і постійний діалог між нашими державами. На основі партнерства!" — зазначила Олена Кондратюк.

На її переконання, формула "пробачаємо і просимо пробачення", започаткована Іваном Павлом Другим та підтримана усіма польськими і українськими президентами, може працювати і сьогодні.

"Нам є заради чого берегти наші відносини. Україна і Польща — стратегічні партнери. Історично, географічно, логістично, безпеково, ціннісно. Ми маємо спільного ворога. Це Росія. Росія — яка вбила еліту польської нації під Смоленськом… і не понесла жодних покарань. Росія, яка аплодує зараз загостренню наших стосунків…" — зазначила Олена Кондратюк.

На переконання віцеспікерки, парламентарі обох країн мають зосередитися на побудові майбутнього, зокрема на процесі вступу України до ЄС.

"Днями Україні відкрили перший кластер переговорів. І я надзвичайно рада, що у польському Сеймі створено спеціальну комісію для допомоги Україні на шляху до Європейського Союзу, яку очолила моя візаві Моніка Веліховська", — підкреслила Олена Кондратюк.

Вона також закликала до посилення і масштабування співпраці між Україною та Польщею у військово-промисловому комплексі, в економіці, культурі.

Віцеспікерка також висловила вдячність Польщі, місту-рятівнику Гданську та іншим польським громадам за солідарність та допомогу Україні.

"За останні роки українці і поляки зробили одне для одного значно більше, ніж можуть передати будь-які політичні декларації. Ми вдячні за таку солідарність. Ми пам’ятаємо її і будемо пам’ятати завжди", — підкреслила Олена Кондратюк.