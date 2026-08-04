Путин не остановится сам: когда может закончиться война с Россией

Директор Института социологии объяснил, почему не ожидает скорого завершения войны

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Россию не остановят ни большие потери на фронте, ни рост недовольства в обществе. Единственный способ завершить войну – сделать так, чтобы Москва потеряла ресурсы для ее ведения.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью Россияне любят кладбища, — Головаха об окончании войны, волшебника Федорова и конфликты с ТЦК. По его убеждению, окончание войны в 2026 году маловероятно. Несмотря на свой предварительный прогноз, Головаха подчеркнул — недооценил отсутствие рациональности в России.

"Это удивительное общество, которое сакрализует смерть. Они обожают кладбища. Я не знаю, кто ещё так поступает. Путин говорит матерям погибших, что это же хорошо, что их сыновья погибли за Родину, а могли бы просто так погибнуть. То есть цена человеческой жизни определяется только тем, какую пользу она приносит государству. А в России государство — это олицетворение одной личности. В чём же я ошибался? Я считал, что в России есть некая рациональность. А сейчас я вижу, что это параноидальная идея уничтожить Украину", — говорит эксперт. Он сравнил Россию с семьёй, где болезнь отца вызывает психические расстройства у всех её членов.

Отдельным фактором, который помог России избежать серьезных экономических проблем, Головаха назвал рост мировых цен на нефть. По его словам, дополнительные доходы от экспорта энергоносителей позволяют Москве компенсировать часть потерь от санкций и ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Сейчас мы бьем по НПЗ, а они выживают, потому что нефть дорожает. То есть невозможно было представить, что Трамп наделает столько глупостей. То, что он ограничит помощь Украине, еще можно было предположить, но то, что он сделает так, что нефть будет стоить более 100 долларов. Евгений Головаха, директор Института социологии НАН Украины

Именно поэтому, считает директор Института социологии, ключевой задачей остается ослабление экономической базы российской военной машины. Только ситуация, при которой Кремль физически не будет иметь ресурсов для продолжения войны, может заставить его остановиться.

"Когда нет ресурса, то нет. И тогда они остановятся", — резюмирует эксперт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор Института социологии также объяснил феномен массовых протестов после отставки Михаила Федорова. Люди видели в нем надежду.