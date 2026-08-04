В Украине хотят забрать бронь от мобилизации у большой категории мужчин

Чтобы петицию рассмотрели необходимо собрать 25 тысяч голосов

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В Украине хотят отменить автоматическую отсрочку для ряда граждан. По мнению авторов предложения, нынешнее законодательство является "дискриминационным".

Об этом говорится в соответствующей петиции на сайте Кабмина, автором которой выступил Николай Груздов. Речь идет об отмене отсрочки для мужчин, имеющих на иждивении троих и более детей.

Автор обращает внимание на то, что сейчас мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, не подлежат призыву во время мобилизации. Наличие трех и более детей также определено отдельным основанием для увольнения военнослужащего из военной службы во время военного положения. При этом мужчина, имеющий одного или двух несовершеннолетних детей, не получает аналогичной отсрочки и может быть мобилизован. Военнослужащий, имеющий одного или двух детей, также не может уволиться со службы только на этом основании.

Автор обращения отмечает, что такой подход переводит основное бремя обороны государства исключительно на мужчин, имеющих меньше детей или еще не успевших создать семью.

"Количество детей само по себе не доказывает, что мужчина является единственным кормильцем или единственным лицом, способным обеспечить уход. Неужели отец двоих детей менее нужен своей семье, чем отец троих? Почему один годами проходит службу на фронте, а другой получает автоматическую защиту только по арифметической разнице? Трое детей – это ответственность, но не автоматическая броня от службы", – подчеркивает Николай Груздов.

Он также добавляет, что поддержка многодетных семей должна производиться социальными выплатами и льготами от государства, а не автоматическим освобождением от конституционного долга.

Что предлагает петиция

Инициатор призывает правительство разработать и внести в Верховную Раду законопроект, предусматривающий:

Исключение нормы об отсрочке для мужчин с тремя и более детьми из ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Исключение этого же основания для демобилизации из ст. 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

Сохранение отсрочки и права на увольнение только для тех, кто действительно в этом нуждается: родителей-одиночек, опекунов детей с инвалидностью или тяжелобольных детей, а также единственных законных представителей.

Стоит отметить, что в Украине насчитываются десятки, а то и сотни тысяч многодетных родителей — мужчин, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Важно: чтобы петицию рассмотрели необходимо собрать 25 тысяч голосов за 3 месяца. Дата публикации документа — 4 августа.

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