Корпусная реформа и цифровизация повышают эффективность управления войсками – Евгений Ласийчук

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Корпусная реформа, цифровизация систем управления и изменение структуры подразделений позволяют более эффективно применять войска и быстрее принимать решения на поле боя.

Об этом в интервью сообщил командир 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук.

"Если шире смотреть, то это, во-первых, корпусная реформа, которая позволила нам более эффективно применять наши подразделения. При этом мы перенастраиваем общую систему управления, больше цифровизируем ее, больше автоматизируем системы управления боем, принятие быстрого решения", — подчеркнул он.

Одним из примеров цифровизации в 7-м корпусе ДШВ, по словам Евгения Ласийчука, является приложение Delta, которое помогает наблюдать за противником, планировать его поражение и анализировать выполненные задачи.

"На примере корпуса могу сказать, что с помощью Delta ежедневно планируются наши действия на следующие сутки – как батальонов, так и бригад, и корпусного состава в целом", – отметил бригадный генерал.

Также в 7-м корпусе ДШВ, как отметил Евгений Ласийчук, меняют штатную структуру подразделений и создают новые.

"Например, в корпусе уже активно выполняет боевые задания отдельная артиллерийская бригада, она, в свою очередь, уже получила батарею HIMARS", — уточнил он.

Кроме того, добавил Евгений Ласийчук, корпус активно развивает и создает новые подразделения противовоздушной обороны.