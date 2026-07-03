Корпусна реформа та цифровізація підвищують ефективність управління військами – Євген Ласійчук

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Корпусна реформа, цифровізація систем управління та зміна структури підрозділів дозволяють ефективніше застосовувати війська і швидше ухвалювати рішення на полі бою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук.

"Якщо ширше дивитися, то це, по-перше, корпусна реформа, яка дозволила нам більш ефективно застосовувати наші підрозділи. При цьому, ми переналаштовуємо загальну систему управління, більше цифровізуємо її, більше автоматизуємо системи управління боєм, ухвалення швидкого рішення", — наголосив він.

Одним з прикладів цифровізації у 7-му корпусі ДШВ, за словами Євгена Ласійчука, є застосунок Delta, який допомагає спостерігати за противником, планувати його ураження та аналізувати виконані завдання.

"На прикладі корпуса можу сказати, що за допомогою Delta щодня плануються наші дії на наступну добу – як батальйонів, так і бригад, і корпусного складу загалом", – зауважив бригадний генерал.

Також у 7-му корпусі ДШВ, як зазначив Євген Ласійчук, змінюють штатну структуру підрозділів і створюють нові.

"Наприклад, в корпусі вже активно виконує бойові завдання окрема артилерійська бригада, вона, своєю чергою, вже отримала батарею HIMARS", — уточнив він.

Окрім того, додав Євген Ласійчук, корпус активно розвиває і створює нові підрозділи протиповітряної оборони.