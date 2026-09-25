Прощайте, шкафы и гардеробные. Дома захватывает новый тренд для хранения одежды

Этот вариант идеален для тех, кто часто переезжает

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Шкафы и гардеробные уступают место простому и оригинальному решению – напольной вешалке. Этот тренд вписывается в современную тенденцию отказа от накопления и излишних вещей.

Вешалки с рейлингами для вешалок и открытыми полками размещают в спальнях и детских комнатах. "Телеграф" рассказывает о плюсах и минусах этого решения.

Классическая вешалка для открытого хранения вещей. Фото: OLX

Открытое хранение вещей подойдет для жилья, где проживает один-два человека. Вешалки компактны, в отличие от шкафа, их легко перемещать, так как многие модели снабжены колесиками.

Преимущества вешалки для хранения одежды:

Компактность – подходит даже для очень маленьких пространств

Удобное расположение – поставить можно в углу или под стенку

Легкость монтажа – вешалку легко собрать самостоятельно, подходит для тех, кто часто переезжает

Стильность и удобство — можно выбирать варианты из дерева, металла или пластика, от компактных до вместительных

Гардероб на виду – не нужно выискивать вещи в шкафу, они всегда перед вами

Доступная цена — вешалки значительно дешевле шкафов

Круговая вешалка с колесиками. Фото: Эпицентр

Однако хранение вещей на вешалке подходит не всем. К примеру, для большой семьи оно не сможет заменить шкафы, однако вешалка может стать хорошим дополнением к ней.

Деревянная вешалка. Фото: gospoda.pp.ua

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом решении, которое может заменить привычные шкафы. Модульные полки позволяют держать одежду и аксессуары на виду, более эффективно использовать стены и упрощают организацию пространства без необходимости изготовления мебели на заказ.