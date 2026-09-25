Прощайте, шкафы и гардеробные. Дома захватывает новый тренд для хранения одежды
- Автор
-
- Дата публикации
-
Этот вариант идеален для тех, кто часто переезжает
Шкафы и гардеробные уступают место простому и оригинальному решению – напольной вешалке. Этот тренд вписывается в современную тенденцию отказа от накопления и излишних вещей.
Вешалки с рейлингами для вешалок и открытыми полками размещают в спальнях и детских комнатах. "Телеграф" рассказывает о плюсах и минусах этого решения.
Открытое хранение вещей подойдет для жилья, где проживает один-два человека. Вешалки компактны, в отличие от шкафа, их легко перемещать, так как многие модели снабжены колесиками.
Преимущества вешалки для хранения одежды:
- Компактность – подходит даже для очень маленьких пространств
- Удобное расположение – поставить можно в углу или под стенку
- Легкость монтажа – вешалку легко собрать самостоятельно, подходит для тех, кто часто переезжает
- Стильность и удобство — можно выбирать варианты из дерева, металла или пластика, от компактных до вместительных
- Гардероб на виду – не нужно выискивать вещи в шкафу, они всегда перед вами
- Доступная цена — вешалки значительно дешевле шкафов
Однако хранение вещей на вешалке подходит не всем. К примеру, для большой семьи оно не сможет заменить шкафы, однако вешалка может стать хорошим дополнением к ней.
Ранее "Телеграф" рассказывал о другом решении, которое может заменить привычные шкафы. Модульные полки позволяют держать одежду и аксессуары на виду, более эффективно использовать стены и упрощают организацию пространства без необходимости изготовления мебели на заказ.