Цены просели до 53%: что на этой неделе можно выгоднее купить в "АТБ"

Больше всего цена упала на мороженое

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В "АТБ" до 29 сентября действуют скидки на продукты и товары для дома. Больше всего подешевели мороженое, шоколад, сладости, бытовая химия и отдельные продукты.

Среди акционных товаров есть предложения со скидками до 53%. "Телеграф" рассказывает, что можно приобрести дешевле и сколько стоят популярные товары.

Мясо и полуфабрикаты

Среди мясных товаров можно отыскать несколько предложений со скидками до 30%. В частности, поджарка из свинины "Своя Лінія" стоит 160,90 грн вместо 230,90 грн, а колбаса "Баликова" — 119,89 грн вместо 172,90 грн.

Пельмени "Рудь 100%" подешевели на 40% — до 79,90 грн за 700 г. Куриные нагетсы "Легко!" продают за 99,90 грн, что на 35% меньше предыдущей цены. Гавайская пицца "Легко!" подешевела на 38% — до 99,90 грн за 400 г.

На мясные продукты в "АТБ" действуют пониженные цены

Пельмени в "АТБ" продают со скидкой 40%

Рыба и морепродукты

Скидки действуют и на рыбную продукцию. Лосось Norven весом 340 г стоит 310,90 грн. вместо 449,90 грн — цена снижена на 30%.

Филе форели "Своя лінія" можно приобрести за 199,90 грн, а креветки Norven — за 155,90 грн. Скидки на эти товары составляют 27% и 25% соответственно.

Лосось и другая рыба продаются по более низким ценам.

Молочные продукты

В категории молочных продуктов скидки составляют до 38%. К примеру, йогурт "Молокія" 300 г продают за 27,90 грн вместо 45 грн.

Йогурты "Злагода" также стали дешевле на 37% — в зависимости от вида их цена составляет от 41,50 до 46,90 грн за 750 г. Сметана "Яготинська" 15% стоит 39,90 грн.

Йогурты в "АТБ" подешевели почти на 40%

Консервы, соусы и готовые продукты

Среди бакалеи можно найти скидки на консервы, оливки, соусы и готовые блюда. Ананасы "Своя Лінія" стоят 74,50 грн вместо 98,90 грн, а тунец — 42,90 грн вместо 57,50 грн.

Майонез "Щедро" продают за 57,50 грн, а сырный соус — за 28,90 грн.

Соусы и консервы в "АТБ" продают подешевле

Овощи и фрукты

Скидки есть и на отдельные овощи и фрукты. Виноград кишмиш стоит 78,95 грн, а красный сладкий перец — 64,95 грн.

Сушеная хурма Balkhoortma продается со скидкой 25% — за 74,50 грн.

На фрукты и овощи также действуют скидки

Кофе и чай

На кофе и чай действуют скидки до 36%. Килограмм зернового кофе De Luxe Foods&Goods Selected можно приобрести за 719,90 грн вместо 945 грн.

Кофе Dallmayr Prodomo 500 г стоит около 496–500 грн в зависимости от вида. Чай Alokozay продают со скидкой 35%, а отдельные виды Tea Moments – на 32–36% дешевле.

Цены на чай в "АТБ" снизились до 36%

Сладости и мороженое

Самые большие скидки в подборке пришлись именно на сладости и мороженое. Мороженое "Рудь" Donut стоит 17,90 грн вместо 38,40 грн — скидка составляет 53%.

Мороженое "Ласунка" Гран-При и Laska Maximuse продают со скидкой 50%. Шоколад Millennium La Creme также подешевел вдвое – до 33,90 грн за 100 г.

Конфеты Roshen Yummi Gummi стоят 19,70 грн вместо 36,90 грн, то есть на 46% дешевле.

Сладости в "АТБ" подешевели почти вдвое

Некоторое мороженое в "АТБ" стоит на 50% дешевле

Бытовая химия и средства гигиены

В категории товаров для дома наибольшая скидка составляет 43%. Средство для мытья посуды Fairy 450 мл можно приобрести за 59,50 грн вместо 104,40 грн.

Зубная паста Colgate Max Fresh Charcoal стоит 60,50 грн, что на 40% меньше предыдущей цены. Также со скидками продают стиральные средства и товары Tena.

Средства гигиены продают по сниженным ценам до 35%

Напитки

Скидки действуют и на алкогольные напитки и пиво. Игристое вино Шабо PRIMO SECCO стоит 169,90 грн вместо 266,70 грн, а пиво Stella Artois 0,5 л — 35,50 грн вместо 61,90 грн.

Отдельные виды пива подешевели на 36–38%.

Отдельные напитки в "АТБ" подешевели более трети

Акционные цены на напитки, как и на другие товары, действуют до 29 сентября или пока продукция есть в наличии.

Топ-10 товаров с крупнейшим дисконтом

Наибольшие скидки в АТБ сейчас достигают 53%. В список товаров с максимальным дисконтом вошли мороженое, шоколад, сладости, бытовая химия и продукты питания.

Мороженое Рудь Donut, 70 г — 17,90 грн вместо 38,40 грн (-53%). Мороженое Ласунка Гран-Прі, 155 г — 39,90 грн вместо 79,90 грн (-50%). Мороженое Laska Maximuse, 500 г — 99,90 грн вместо 199,90 грн (-50%). Шоколад Millennium La Creme, 100 г — 33,90 грн вместо 67,90 грн (-50%). Конфеты Roshen Yummi Gummi, 70 г — 19,70 грн вместо 36,90 грн (-46%). Средство для мытья посуды Fairy, 450 мл — 59,50 грн вместо 104,40 грн (-43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л — 35,50 грн вместо 61,90 грн (-42%). Пельмени Рудь 100%, 700 г — 79,90 грн вместо 133,50 грн (-40%). Зубная паста Colgate Max Fresh Charcoal, 100 мл — 60,50 грн вместо 101,90 грн (-40%). Пицца Легко! Гавайская, 400 г — 99,90 грн вместо 162 грн (-38%).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, имеет ли право охрана "АТБ" применить баллончик к нетрезвому посетителю. Работник магазина объяснил, в каких случаях это разрешено.