Забудьте о пластиковых подоконниках: какое решение полностью меняет интерьер (фото)

Такое решение особенно удобно для маленькой комнаты

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В маленькой комнате принципиально использовать каждый свободный метр. Вместо стандартного подоконника можно установить широкую столешницу, которая будет иметь несколько функций.

О такой идее "Телеграфу" рассказал опытный мастер Юрий. По его словам, подобные решения позволяют не просто изменить облик комнаты, но и сэкономить пространство.

Детальнее в материале: "Винил вместо ламината и летающий потолок: главные тренды и антитренды в ремонте жилья".

Такое решение особенно удобно использовать в детской. Столешница может служить рабочим столом, а при необходимости даже превратиться в спальное место.

Ширину столешницы можно подобрать в зависимости от размеров комнаты и потребностей ребенка. Она может стать местом обучения днем, а правильно организованное пространство под ней поможет освободить дополнительное место в комнате.

Главное преимущество такого варианта – практичность. Вместо обычного подоконника появляется полноценная поверхность, которую можно использовать каждый день.

Широкий подоконник поможет сэкономить пространство в небольшой комнате

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему ремонт часто обходится гораздо дороже, чем планировали сначала.