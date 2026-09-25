Забудьте о пластиковых подоконниках: какое решение полностью меняет интерьер (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Такое решение особенно удобно для маленькой комнаты
В маленькой комнате принципиально использовать каждый свободный метр. Вместо стандартного подоконника можно установить широкую столешницу, которая будет иметь несколько функций.
О такой идее "Телеграфу" рассказал опытный мастер Юрий. По его словам, подобные решения позволяют не просто изменить облик комнаты, но и сэкономить пространство.
Детальнее в материале: "Винил вместо ламината и летающий потолок: главные тренды и антитренды в ремонте жилья".
Такое решение особенно удобно использовать в детской. Столешница может служить рабочим столом, а при необходимости даже превратиться в спальное место.
Ширину столешницы можно подобрать в зависимости от размеров комнаты и потребностей ребенка. Она может стать местом обучения днем, а правильно организованное пространство под ней поможет освободить дополнительное место в комнате.
Главное преимущество такого варианта – практичность. Вместо обычного подоконника появляется полноценная поверхность, которую можно использовать каждый день.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему ремонт часто обходится гораздо дороже, чем планировали сначала.