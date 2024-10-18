Выступал с Зеленским на одной сцене и часто бывал в Киеве: что говорит о войне Николай Басков

Артист лишился звания в Украине из-за своей поддержки Путина

Николай Басков — типичный путинист, который поддержал кремлевский режим в стремлении завоевать Украину. Он стал рупором российской пропаганды и продолжает поддерживать "СВО" в Украине.

"Телеграф" решил вспомнить, что говорил о войне бывший народный артист Украины Николай Басков, который часто бывал в Киеве и даже выступал с Владимиром Зеленским на одной сцене.

Николай Басков — путинист и рупор пропаганды

Николай Басков — коренной москвич, он родился в 1976 году и на днях ему исполнилось 48 лет. Певец за свою карьеру успел прославится не только в России, но и в других странах постсоветского пространства. В 2004 году из рук президента Кучмы Басков получил звание Народного артиста Украины. И оно было у него аж до 2022 года, пока Путин не начал полномасштабное вторжение в Украину. Николай Басков не только поддержал не спровоцированную жестокую войну РФ в Украине, но и стал настоящим рупором кремлевской пропаганды.

В своих постах в соцсетях, а также в интервью на телевидении Николай Басков не раз называл украинцев "нацистами", нес бред о биологических лабораториях и прочую чушь. При этом он активно поддерживал "мальчиков на СВО" и даже пообещал заплатить миллион рублей тому, что уничтожит украинский танк от партнеров "Леопард".

Николай Басков был частым гостем в Киеве

Еще до оккупации Крыма и Донбасса Россией, которую Басков также горячо поддержал, он часто бывал в Киеве, выступал в Украине с концертами, приезжал на съемки разных телепередач. Так, многие украинцы помнят, что Басков принимал участие в съемках концертов "Вечернего квартала" и других проектов "Квартал 95", а также часто был с Владимиром Зеленским на одной сцене.

Более того, после победы Зеленского на президентских выборах Басков написал ему поздравление в Instagram и даже выразил надежды, что снова сможет выступать в Украине.

"Поздравляю будущего президента Украины Владимира Зеленского с победой! Надеюсь, в ближайшее время после 5-летнего запрета и разлуки, появится такая возможность встретиться со своими друзьями и поклонниками", — написал тогда Басков.

Однако, уже в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, его риторика относительно Украины и украинцев изменилась. Более того, Николай Басков получил объявление подозрения от генерального прокурора Украины. А в октябре 2022 года его лишили звания Народного артиста Украины.

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