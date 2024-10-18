Число жертв может существенно возрасти: появились новые подробности о перевернувшемся в России судне (видео)

Спасательные работы продолжаются

На борту судна "Григорий Ловцов", которое перевернулось на Сахалине, могло находиться 13 человек. Ранее сообщалось, что там было 7 человек.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что такую цифру передавали родственникам пропавших с корабля накануне трагедии.

В то же время механик "Григория Ловцова" Леонид Михайленко рассказал, что судно опрокинулось при развороте в шторм. По его словам, он отдыхал в каюте перед вахтой, когда судно меньше чем за минуту перевернулось на левый борт.

Михайленко сообщил, что когда выбирался из каюты, увидел двоих членов экипажа. Механик стоял на киле, а матрос плавал, держась за плот. Сам Леонид вынырнул из воды, надел спасательный жилет и потерял сознание, а очнулся только в больнице.

Стоит отметить, что по официальным данным, троих членов экипажа спасли, а двое погибли, остальных людей ищут. Судно "Берингов пролив" буксирует "Григория Ловцова" в Корсаковский порт.

Стоит отметить, что в январе 2022 года судно "Григорий Ловцов" застряло во льдах в Охотском море и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Судно находилось у Шантарских островов в 20 км от берега. Экипаж состоял из восьми человек. Тогда вертолет эвакуировал людей, медицинская помощь не потребовалась.

Для справки: российское морское судно "Григорий Ловцов", которое раньше называлось "Углегорск-1" приписано к порту "Корсаков". Водоизмещение — 468 тонн. Оно было построено в 2002 году, используется для перевозки грузов.

Как сообщал "Телеграф", в августе после атаки на порт "Кавказ" в Краснодарском крае России затонуло судно "Конро Трейдер". На борту было 30 цистерн с топливом и, по разным данным, от 5 до 15 членов экипажа.