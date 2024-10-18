Укр

Число жертв может существенно возрасти: появились новые подробности о перевернувшемся в России судне (видео)

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
Читати українською
Автор
1005
Судно "Григорий Ловцов"
Судно "Григорий Ловцов". Фото Колаж "Телеграфа"

Спасательные работы продолжаются

На борту судна "Григорий Ловцов", которое перевернулось на Сахалине, могло находиться 13 человек. Ранее сообщалось, что там было 7 человек.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Отмечается, что такую цифру передавали родственникам пропавших с корабля накануне трагедии.

В то же время механик "Григория Ловцова" Леонид Михайленко рассказал, что судно опрокинулось при развороте в шторм. По его словам, он отдыхал в каюте перед вахтой, когда судно меньше чем за минуту перевернулось на левый борт.

Михайленко сообщил, что когда выбирался из каюты, увидел двоих членов экипажа. Механик стоял на киле, а матрос плавал, держась за плот. Сам Леонид вынырнул из воды, надел спасательный жилет и потерял сознание, а очнулся только в больнице.

Стоит отметить, что по официальным данным, троих членов экипажа спасли, а двое погибли, остальных людей ищут. Судно "Берингов пролив" буксирует "Григория Ловцова" в Корсаковский порт.

Стоит отметить, что в январе 2022 года судно "Григорий Ловцов" застряло во льдах в Охотском море и подало сигнал бедствия из-за угрозы повреждения корпуса. Судно находилось у Шантарских островов в 20 км от берега. Экипаж состоял из восьми человек. Тогда вертолет эвакуировал людей, медицинская помощь не потребовалась.

Для справки: российское морское судно "Григорий Ловцов", которое раньше называлось "Углегорск-1" приписано к порту "Корсаков". Водоизмещение — 468 тонн. Оно было построено в 2002 году, используется для перевозки грузов.

Как сообщал "Телеграф", в августе после атаки на порт "Кавказ" в Краснодарском крае России затонуло судно "Конро Трейдер". На борту было 30 цистерн с топливом и, по разным данным, от 5 до 15 членов экипажа.

Теги:
#Россия #Судно #Сахалин