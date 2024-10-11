Был агентом КГБ и стал кумом Путина: как в молодости выглядел госизменник Виктор Медведчук

Одиозный политик, обвиненный в госизмене, познакомился с Путиным уже после развала Советского союза

Виктор Медведчук — одиозный украинский политик, который запомнился своей пророссийской позицией, работой на Россию и во время полномасштабной войны был обвинен в госизмене. В конце концов его и еще 55 россиян обменяли у РФ на 215 украинских военнопленных.

"Телеграф" расскажет, чем в молодости занимался Виктор Медведчук, когда он познакомился с Путиным и как он в то время выглядел.

Виктор Медведчук — что о нем известно

Виктор Медведчук родился в российском Красноярском крае в 1954 году, сейчас ему 70 лет. В середине 60-х годов семья Медведчуков покинула Сибирь, где его отец был в ссылке и переехала на Житомирщину. Свою жизнь будущий госизменник решил связать с правоохранительными органами, однако его не взяли в школу милиции. Но в то же время он умудрился стать "внештатным сотрудником милиции" и вскоре, благодаря этому его приняли на юридический факультет Киевского университета.

Известно, что со середины 1970 годов Медведчук стал сотрудником КГБ СССР. А потом было дело Стуса, которое Медведчук вел, как адвокат, и которое украинцы ему никогда не простят. Дело в том, что украинский диссидент Василий Стус отказывался от услуг такого адвоката, но его никто не слушал. А тем временем Медведчук нарушил свой профессиональный долг, фактически отказавшись от защиты Стуса, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде. Более того, Медведчук во время суда над Стусом заявил, что "все преступления поэта заслуживают наказания".

Политическая карьера Медведчука в Украине

После развала Советского союза и обретения Украиной независимости Виктор Медведчук основал международную адвокатскую компанию "Би. Ай. Эм". А потом начал и политическую карьеру. Так, в 1994 году он стал членом партии СДПУ. А в период 2002-2005 годов был главой Администрации президента Кучмы. В то время его называли "серым кардиналом" Кучмы.

К слову, именно в это время, в 2002 году, когда Медведчук стал главой Администрации президента, он и познакомился с Путиным. А позже, в 2004 году Путин крестил дочь Медведчука и так они стали кумовьями.

Медведчук и Путин. Фото: Getty Images

После Оранжевой революции в 2004 году Медведчук был открытым врагом Ющенко из-за своих пророссийских взглядов. С того времени он на некоторое время пропал из публичной политики в Украине.

Имя Медведчука связывают с кровавыми событиями на Евромайдане. Журналисты выяснили, что в самые критические моменты революции Янукович советовался именно с Медведчуком. После Революции Достоинства в 2014 году сам Медведчук в составе "Оппозиционного блока" в Верховную Раду не баллотировался, однако завел туда много "своих" людей.

С начала аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россией Виктор Медведчук стал едва ли не единственным связующим звеном между Украиной и Россией. Он начал возвращать свое влияние в украинской политике, навязывая российскую повестку и соответствующие нарративы.

Однако все изменилось после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Медведчук уже был под следствием и сидел на домашнем аресте из-за обвинений в госизмене. А когда началась большая война, он пытался сбежать в Россию через Приднестровье, однако СБУ его схватила. Позже его поменяли на украинских военнопленных и отправили в Россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядела соратница Януковича Анна Герман в начале карьеры. Она не всегда была блондинкой с коротким каре.