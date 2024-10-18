Прощай, бабье лето, привет — мороз: какой будет погода в Украине в выходные

В некоторых областях будут сильные заморозки

Начало осени этого года поражало украинцев очень теплой погодой. Бабье лето затянулось, даря комфортные температуры и солнечные дни.

Однако природа берет свое, и во второй половине октября наконец-то приходит настоящая метеорологическая осень. По данным Sinoptik.ua, синоптики прогнозируют типичную для этого времени года погоду на ближайшие выходные.

Прогноз погоды в Украине на 19-20 октября.

19-20 октября в Украине ожидается прохладная, преимущественно малооблачная погода. Это идеальное время для прогулок на свежем воздухе и завершения осенних работ на дачных участках.

В субботу, 19 октября, самые низкие температуры прогнозируется на востоке страны. В Донецкой и Луганской областях воздух прогреется только до +7…+9°С. Юг и запад будут теплее: там термометры покажут +11…+13°С, а в Закарпатье даже до +15°С. На остальной территории Украины температура будет колебаться в пределах +9…+11°С.

Температура воздуха в Украине 19 октября

Небо над большинством регионов будет облачным. Небольшие дожди возможны в Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Луганской областях. Остальные регионы останутся сухими.

Воскресенье, 20 октября, порадует украинцев лучшей погодой. Синоптики прогнозируют небольшую облачность без осадков. Температура воздуха в северных, центральных и восточных регионах составит +9…+12°С. На юге и западе будет немного теплее: +11…+13°С, а в Закарпатье снова теплее всего — до +15°С.

Температура воздуха в Украине 20 октября

Следует обратить внимание на ночные часы. С 19 на 20 октября в Украину придут серьезные заморозки. На западе и севере страны, а также Черкасской, Винницкой и Одесской областях температура может опуститься до 0…-5°С в воздухе. В Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях ожидается 0…-3°С, как на поверхности почвы, так и в воздухе. На остальной территории прогнозируют 0…-3°С в воздухе.

Ранее Телеграф также рассказывал, какой будет погода в Украине 18 октября. Облака расступятся и впустят заморозки.