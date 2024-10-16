До "уколов красоты" и политических скандалов: как выглядел в молодости одиозный нардеп Николай Тищенко

В сети есть много фото, на который "слугу народа" можно увидеть еще до всех его "преображений"

Николай Тищенко — одиозная личность в украинской политике. Он стал депутатом от партии "Слуга народа" и уже успел оскандалится своими действиями и заявлениями. А в этом году и вовсе попал под следствие и по решению суда сидит под домашним арестом без права внести залог.

"Телеграф" решил выяснить, чем занимался и как выглядел Николай Тищенко до того, как пошел в политику и начал увлекаться "уколами красоты".

Николай Тищенко — что о нем известно

Николай Тищенко — коренной киевлянин, он родился 17 мая 1972 года, сейчас ему 52 года. После окончания школы он получил специальность инженера-механика в Киевском инженерно-строительном институте. В 1998 году Николай Тищенко начал заниматься ресторанным бизнесом. В 2007 году он основал группу компаний сети ресторанов "Наша карта", которая насчитывала около 10 заведений. В сети есть информация о том, что в целом нардеп является соучредителем, руководителем или имеет право подписи в 26 компаниях.

Параллельно с ресторанным бизнесом Николай Тищенко начал прокладывать себе путь на телевидение и к медийности. В 2005 году он был участником развлекательных программ "Игры патриотов" и "Форт Боярд".

В 2011 году Тищенко стал судьей телепроекта "Мастер Шеф". В 2017 году он снова появился на телевидении уже в роли ревизора в одноименной программе. А в 2018 году принимал участие в "Танцах со звездами".

Всю свою карьеру ресторатора и шоумена Николай Тищенко также активно строил личную жизнь. За все время у него было три жены. Первая жена Лариса родила ему сына Даниила в 2005 году. Второй раз ресторатор женился на Ирине Журавской, однако спустя полгода они развелись. А в 2016 году Тищенко взял в жены модель Аллу Барановскую, которая на 23 года младше него. В 2017 году Алла родила Николаю сына Давида.

Во время политической деятельности Николай Тищенко сильно изменил внешность. Как говорят эксперты, он увлекается услугами косметологом, "уколами красоты" и возможно даже делал пластические операции. Если сравнить фото, то визуально можно заметить, что народный депутат сильно изменился на лице.

Сейчас Николай Тищенко по решению суда носил электронный браслет и сидит под домашним арестом без права вносить залог. Напомним, что нардепу сообщили о подозрении 25 июня за незаконное лишение свободы экс-военнослужащего в Днепре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел новоиспеченный комбат Олег Ляшко в молодости. С пышной шевелюрой и острыми чертами лица.