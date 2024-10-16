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До "уколов красоты" и политических скандалов: как выглядел в молодости одиозный нардеп Николай Тищенко

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Николай Тищенко начинал карьеру как ресторатор и шоумен, а стал депутатом Новость обновлена 16 октября 2024, 22:15
Николай Тищенко начинал карьеру как ресторатор и шоумен, а стал депутатом. Фото Коллаж "Телеграф"

В сети есть много фото, на который "слугу народа" можно увидеть еще до всех его "преображений"

Николай Тищенко — одиозная личность в украинской политике. Он стал депутатом от партии "Слуга народа" и уже успел оскандалится своими действиями и заявлениями. А в этом году и вовсе попал под следствие и по решению суда сидит под домашним арестом без права внести залог.

"Телеграф" решил выяснить, чем занимался и как выглядел Николай Тищенко до того, как пошел в политику и начал увлекаться "уколами красоты".

Николай Тищенко — что о нем известно

Николай Тищенко — коренной киевлянин, он родился 17 мая 1972 года, сейчас ему 52 года. После окончания школы он получил специальность инженера-механика в Киевском инженерно-строительном институте. В 1998 году Николай Тищенко начал заниматься ресторанным бизнесом. В 2007 году он основал группу компаний сети ресторанов "Наша карта", которая насчитывала около 10 заведений. В сети есть информация о том, что в целом нардеп является соучредителем, руководителем или имеет право подписи в 26 компаниях.

Николай Тищенко в молодости
Николай Тищенко в молодости

Параллельно с ресторанным бизнесом Николай Тищенко начал прокладывать себе путь на телевидение и к медийности. В 2005 году он был участником развлекательных программ "Игры патриотов" и "Форт Боярд".

Николай Тищенко в молодости

В 2011 году Тищенко стал судьей телепроекта "Мастер Шеф". В 2017 году он снова появился на телевидении уже в роли ревизора в одноименной программе. А в 2018 году принимал участие в "Танцах со звездами".

Николай Тищенко в молодости
Николай Тищенко в молодости

Всю свою карьеру ресторатора и шоумена Николай Тищенко также активно строил личную жизнь. За все время у него было три жены. Первая жена Лариса родила ему сына Даниила в 2005 году. Второй раз ресторатор женился на Ирине Журавской, однако спустя полгода они развелись. А в 2016 году Тищенко взял в жены модель Аллу Барановскую, которая на 23 года младше него. В 2017 году Алла родила Николаю сына Давида.

Николай Тищенко жена

Во время политической деятельности Николай Тищенко сильно изменил внешность. Как говорят эксперты, он увлекается услугами косметологом, "уколами красоты" и возможно даже делал пластические операции. Если сравнить фото, то визуально можно заметить, что народный депутат сильно изменился на лице.

Николай Тищенко фото

Сейчас Николай Тищенко по решению суда носил электронный браслет и сидит под домашним арестом без права вносить залог. Напомним, что нардепу сообщили о подозрении 25 июня за незаконное лишение свободы экс-военнослужащего в Днепре.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел новоиспеченный комбат Олег Ляшко в молодости. С пышной шевелюрой и острыми чертами лица.

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#Николай Тищенко #Слуга народа #Фото в молодости