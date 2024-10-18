В России хотят провести альтернативные Паралимпийские игры: "спортсменов" наберут из раненых оккупантов

В сети высмеяли идею бывшего российского министра

Глава комитета Госдумы РФ по спорту Олег Матыцин заявил, что в России могут пройти так называемые "Игры СВО". Бывший российский министр славится своими странными заявлениями.

Соответствующий комментарий Матыцина приводит Р-Спорт. По его словам, губернаторы поддерживают проведение соревнований, на которых будут выступать "участники СВО".

"Роль, которую играет паралимпийское движение, которую сейчас играют участники СВО, ее трудно переоценить. Конечно, любое движение развивается через проекты, и сейчас много новых проектов.

Возникла идея проведения игр участников СВО, сейчас это движение активно поддерживается на уровне губернаторов. Они тоже понимают, что это мощная часть не только соревновательности и возвращения бойцов в жизнь, но и воспитания людей, которые живут в условиях мирного труда.

Сейчас общество должно быть консолидировано", – сказал Матыцин.

В сети лишь посмеялись над идеей Матыцина.

Напомним, полузащитник "Ростова" и сборной России Данил Глебов обвинил сборную Пакистана в неуважении к России. Пакистан на уровне правительства отказался играть с Россией в октябре 2024 года, из-за чего сборная РФ провела тренировку с детьми.