Украина имеет полное право на самозащиту

Швеция не накладывала никаких ограничений на использование вооружения, которое она предоставила Украине. Это относится и к ударам по территории России.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, в соответствии с международным правом Украина должна защищать себя как на своей территории, так и за ее пределами. В интервью "Телеграфу" Пол Йонсон подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне.

Министр обороны Швеции объяснил, что Украина имеет полное право на самозащиту, в том числе и на территории агрессора. Швеция не устанавливала ограничений по применению переданного вооружения, включая возможность наносить удары по России.

Относительно операций типа атаки на Курск, министр отметил, что их цель — не захват российских земель, а нарушение линий поставок. Такие действия он считает вполне законным, учитывая статус России как агрессора.

Пол Йонсон говорит, что украинские вооруженные силы действуют в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что Украина не атакует гражданские объекты на территории России. Поэтому Швеция не возражает против таких операций.

Позиция Швеции по поводу права Украины на самозащиту остается неизменной. Страна продолжает оказывать военную помощь Украине без ограничений на ее использование.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина может получить истребители Gripen. Страны продолжают диалог на этот счет.