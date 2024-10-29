Женаты 5 лет, но не планируют детей: что известно о муже дочери Кузьмы Скрябина

У пары была пышная свадьба

Дочь известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина Барбара Кузьменко редко появляется в медиапространстве и мало рассказывает о личной жизни. Она замужем, но признавалась, что пока не планирует заводить детей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о муже Барбары Кузьменко, как прошла их свадьба и почему супруги не планируют детей.

Что известно о мужчине Барбаре Кузьменко

Избранник дочери Кузьмы Скрябина зовут Виктор Тур. Они учились вместе в медицинском университете, где и познакомились. После окончания учебы Виктор избрал медицинскую сферу, однако точно неизвестно.

Виктор Тур является братом ведущей программы "Тур звездами" на Люкс ФМ Натальи Тур. Раньше девушка часто выкладывала совместные фото с ним, но сейчас они не появляются в ее ленте. "Жизнь подарила мне брата! Вот весело с ним. Был и смех, и слезы. Зато сейчас я могу всегда на него положиться!", – писала она в сообщении.

Свадьба Барбары и Виктора состоялась в 2019 году. На празднике присутствовали журналисты канала "1+1" с Екатериной Осадчей и певец DZIDZIO. Свадьбу сыграли в одном из киевских ресторанов.

Для проекта "Тур звездами" Барбара признавалась, что они с мужем пока не планируют детей. Причиной такого решения она назвала войну. Барбара признавалась, что дети сейчас "не ко времени".

" Пока война, я считаю, что это "некогда". Потому что те события, которые сейчас происходят… В это время очень страшно думать о каком-то пополнении", — рассказала Барбара.

Виктор Тур, в свою очередь, на этот вопрос ответил так же. Он согласился со словами жены.

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