Большая часть украинцев экономит на этом. На что лучше было бы потратить "тысячу Зеленского"

Необходимо распределить помощь для определенных категорий

Финансовую помощь в виде тысячи гривен, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, лучше выделить для нуждающихся граждан. Например, результаты последних опросов показали, что 64% украинцев экономят на еде.

Об этом сообщает эксперт по экономическим вопросам, руководитель аналитического направления АНТС Илья Несходовский в эфире "Киев24". По его словам, нужно выделить эту категорию украинцев и помочь ей.

"Тем, кто получает зарплату, к примеру, 100 тысяч гривен и больше, для него такая помощь, соответственно, будет мизерной. Кроме этого, есть программы поддержки ветеранов, на реабилитацию, на протезирование. Там также есть недофинансирование. Другими словами, давайте выделим на то, что является более важным", — сказал Несходовский.

Он также задался вопросом, как партнеры Украины реагируют на тот факт, что деньги их же налогоплательщиков будут распределять, не определив категории людей, которые нуждаются в помощи.

"Лучше бы определили, что, например, пенсионеры получат эту тысячу гривен. Те, у кого пенсия меньше пяти тысяч гривен, условно. Я сейчас говорю исходя из того, что большинство получает меньше этой суммы. Это была бы реальная поддержка. Это было бы решение, которое реально бы поддержало бы этих людей", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети появилось большое количество мемов о выплатах, которые анонсировал Зеленский. Некоторые прозвали их "Вовина тысяча".