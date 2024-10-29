В ЕС хотят похвалить Украину и Молдову за прогресс по вступлению, но есть и плохая новость

Ни один из кандидатов в ЕС пока не приблизился ко вступлению

Европейская комиссия намерена оценить прогресс стран-кандидатов на вступление в ЕС на заседании 30 октября. Это происходит сразу же после проведения референдума о присоединении в Молдове и выборов в Грузии.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что в вопросах продвижения ко вступлению наибольший прогресс показали Молдова и Украина, которые сейчас наиболее нестабильны из-за российского вмешательства.

В материале говорится, что ЕС пытается балансировать на грани между поощрением стран к присоединению и соблюдением своих стандартов относительно верховенства закона. Источники издания говорят, что хотя Еврокомиссия отметит прогресс Киева и Кишинева, однако каких-либо рекомендаций по дальнейшей интеграции пока делать не будет.

Также никаких действий ЕК не будет предпринимать относительно ситуации в Грузии, хотя она уже призвала Тбилиси к независимому расследованию сообщений о нарушениях на выборах, поскольку они несовместимы со стандартами, которые ожидаются от кандидата на вступление. Кроме того, там осудили визит премьера Венгрии в страну.

Также особого прогресса не наблюдается и на Западных Балканах. Там лишь Албания и Черногория приблизились к переговорам о вступлении.

Ранее "Телеграф" писал, что в Грузии на парламентских выборах зафиксированы массовые нарушения и драки. А местные журналисты фиксируют вопиющие нарушения во время избирательного процесса.

На выборах 26 октября пророссийская правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" одержала победу на парламентских выборах с результатом 54,27% голосов. Оппозиционные силы не признают результаты выборов.