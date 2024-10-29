"С пусками ракет...": Путин сделал заявление о применении ядерного оружия

"Лидер" РФ заявил, что Россия якобы не планирует втягиваться в гонку вооружений

Российский президент Владимир Путин 29 октября по видеосвязи дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он заявил, что ядерная триада продолжает оставаться "надёжным гарантом суверенитета и безопасности" страны-агрессора.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе учений российскими военными будут отработаны пуски ракет, а должностными лицами — действия по применению ядерного оружия.

"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал российский "лидер".

Путин заявил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой якобы применение ядерных сил — это "крайняя" и "исключительная" мера по обеспечению безопасности государства.

В то же время министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что "во время тренировки отрабатывается нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника".

Главное из заявлений Путина

Россия продолжит совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть.

Россия не планирует втягиваться в гонку вооружений.

Использование ядерного оружия является крайней мерой для обеспечения безопасности страны.

Российские стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО.

Ядерная триада остается надежной гарантией суверенитета и безопасности России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны России сказали, из-за чего могут начать ядерную войну.