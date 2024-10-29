"С пусками ракет...": Путин сделал заявление о применении ядерного оружия
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"Лидер" РФ заявил, что Россия якобы не планирует втягиваться в гонку вооружений
Российский президент Владимир Путин 29 октября по видеосвязи дал старт тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Он заявил, что ядерная триада продолжает оставаться "надёжным гарантом суверенитета и безопасности" страны-агрессора.
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что в ходе учений российскими военными будут отработаны пуски ракет, а должностными лицами — действия по применению ядерного оружия.
"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", — сказал российский "лидер".
Путин заявил, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой якобы применение ядерных сил — это "крайняя" и "исключительная" мера по обеспечению безопасности государства.
В то же время министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что "во время тренировки отрабатывается нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника".
Главное из заявлений Путина
- Россия продолжит совершенствовать стратегические силы сдерживания, ресурсы для этого есть.
- Россия не планирует втягиваться в гонку вооружений.
- Использование ядерного оружия является крайней мерой для обеспечения безопасности страны.
- Российские стратегические силы сдерживания оснащаются системами преодоления ПРО.
- Ядерная триада остается надежной гарантией суверенитета и безопасности России.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минобороны России сказали, из-за чего могут начать ядерную войну.