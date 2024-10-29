Как остановить российский "каток" на Донбассе: военный эксперт назвал шесть пунктов плана

Украине необходимо срочно менять тактику ведения боевых действий

Российские оккупанты выходят из позиционного тупика на фронте и переходят к маневренной войне. Сейчас противник проводит заключительную фазу стратегической наступательной операции, которая продлится до середины или конца ноября. В ответ ВСУ нужно предпринять определенные меры, чтобы остановить российский "каток" и не дать ВС РФ захватить еще больше украинских территорий.

Об этом "Телеграфу" рассказал военный эксперт и обозреватель Олег Стариков, который назвал пути выхода из ситуации, варианты решения и оценил текущую ситуацию на фронте.

— Российская Федерация проводит стратегическую наступательную операцию в рамках своей т.наз. "СВО" (а на самом деле, полномасштабной войны в Украине, — Ред.) и конкретно заключительную фазу. Заключительная фаза должна быть в октябре, с учетом того, что погода такая. Если погода хорошая — дроны контролируют [воздушное пространство] и можно наступать. Если плохая — не контролируют.

По мнению Старикова, в декабре кампания перейдет в зимнюю на 2025 год, и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уже начал к этому подготовку.

— Второе. Сама стратегическая операция включает в себя несколько ударов: главные второстепенные и отвлекающие. Но с учетом того, что сейчас происходит, где главные удары, а где второстепенные — определить невозможно. Поэтому на Угледарском направлении россияне пошли по трем направлениям, прорвали оборону и прошли бы большое количество километров, на тактическую глубину. А дальше там степь до Константиновки, Курахово. При этом использовали механизированные группы и также мотоциклистов. Это первый удар.

Вторым ударом Стариков называет Кураховское направление. По его словам, сейчас Кураховку обходят со всех сторон, ликвидируя наш сокращающий Невельский выступ. Он важен тем, что — это крупный укрепрайон с логистической трассой, соединяющей Курахово с Южно-Донбасским направлением и Угледаром.

— Следующее — Селидовское направление. Этот город тоже берут в "клещи" соответствующие тактические построения. Покровское направление — то же самое. Селидово — это центр Покровского направления. Следующее — Торецк. То же самое. Режут на две части. Часов Яр — с трех сторон обходят. Купянское направление — южный фланг. Боровая — разрезали на две части. Что это означает? Что противник задействовал войска.

Заключительная фраза сейчас вошла в решающий этап. Российские войска, отмечает Стариков, нашли слабые места ВСУ. Это с учетом того, что резервов нам действительно не хватает. Резервы на уровне бригады могли бы локализовать угрозы. Если не перебрасывают, значит, резервы куда-то направлены. Или их может быть и нет.

— Противник в своих сводках не говорит, что у него нет патронов, снарядов. Он говорит, что наносит соответствующие удары и т.д. То есть, имеет надлежащий уровень обеспечения боевой и военной техникой. Нельзя сказать, что он у нас вообще нулевой. Но хотелось бы больше. На войне мало ничего не бывает. То есть обеспечение более-менее стабильное.

Стариков объяснил, что проблема заключается в другом. В Угледаре россияне имели успех, потому что начали выходить из позиционного тупика. А это та самая опасность, которая будет влиять на оперативную и стратегическую составляющую на фронте.

— Они начали выходить из позиционного тупика. Начали переходить к маневренной войне. Это штука опасная. Сможем ли мы сдержать нашими позиционными ресурсами их маневр? Проблематично.

Принципиально важно, что они поменяли парадигму и способ ведения войны — перевели экономику и ОПК на военные рельсы, увеличили мобилизационный ресурс, смогли добиться того, что у них идут добровольцы, которые реально ресурсной базой нас передавливают, — говорит военный эксперт.

— Что дальше будет происходить? Приведу пример наступления противника — как горит степь, можно огнетушителем потушить. Огнетушитель — это резервы. Можно тряпками затушить — это меньшие резервы и т.п. А сейчас они начали переходить к маневренной войне, это уже начал двигаться "каток". А каток остановить можно только другим катком или серьезным барьером. "Барьер" должен быть на всей линии боевого соприкосновения. А есть ли у нас фортификационные такие сооружения?

Стариков говорит, что противник будет продвигаться дальше и остановить его необходимо с помощью этих "барьеров". Либо ВСУ необходимо срочно менять тактику боевых действий.

— Противник навязал нам позиционный тупик, а [бывший главком ВСУ Валерий Залужный) согласился. И вторая стратегия – это города-крепость. Но противник нашел способ очень быстро (не годами, а за месяц) и даже без разрушений брать города.

Собеседник говорит, что также есть опасность выхода врага с Донбасса на Левобережную Украину через реку Оскол.

— Зайдут с Харьковского направления (через Купянск) и пойдут вниз во фланг Славянско-Краматорского укрепрайона. А это — второй стратегический эшелон обороны. Если он падет, будет плохо.

В то же время военный эксперт отметил, что раньше фронт был "живой" и позиционный. Он двигался, но ситуация не представляла опасности. Сейчас он стал фрагментированным и разделяется на отдельные участки. И хотя фронт не рассыпается и обрушения нет, на некоторых участках противник добился тактических успехов.

— На Покровском направлении ситация перешла в оперативно-тактический кризис. Кстати, на Угледарском направлении тоже оперативно-тактический кризис. И если он перейдет в оперативный, то россияне быстро пойдут и дойдут до административных границ Донецкой области, — делает вывод Олег Стариков.

Эксперт назвал следующие пути выхода Украины из сложившейся ситуации:

поставить фортификации на пути российского "катка";

найти ресурсы и заткнуть бреши в обороне;

изменить свою тактику, найти противодействие тактике противника.

изменить парадигму ведения боевых действий;

политическому руководству нужно перестать влезить в дела главкома и Генштаба на оперативном и тактическом уровне (на стратегическом — можно ставить задачи ВСУ);

властям нужно на личном опыте показать, что воевать должны все, и сформировать ударные, штурмовые батальоны.

— Но если на стратегическом уровне Кабинет министров отвечает за оборону страны, то обязан обеспечить всем необходимым Вооруженные силы, чтобы они смогли выполнить задачи, поставленные политиками. Ведь невозможно боксеру-легковесу победить тяжеловеса и даже боксера среднего веса, — подытожил Олег Стариков.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что в октябре 2024 года российские войска рекордно быстро продвинулись. В последний раз такой успех у них был в 2022 году.