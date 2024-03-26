"Очень страшно думать": дочь Кузьмы Скрябина призналась, почему пока не планирует детей (видео)

Девушка уже около 5 лет в браке, но еще не думает о детях

Единственная дочь известного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, который погиб в ДТП в 2014 году, 26-летняя Барбара Кузьменко призналась, почему у них с мужем пока нет детей. Девушка вместе с супругом побывали на премьере фильма "Я, Победа и Берлин", который был снят по повести Кузьмы, и дала интервью, в котором поделилась своими переживаниями.

В комментарии ютуб-каналу "Люкс ФМ" Барбара призналась, что пока они с мужем не планируют детей, хотя уже около 5 лет в браке. Причиной дочь Кузьмы называет войну. По словам Барбары, сейчас дети "не на часі".

"Пока война, я считаю, что это "не на часі". Потому что те события, которые сейчас происходят… В это время очень страшно думать о каком-то пополнении", — поделилась Барбара.

Когда этот же вопрос о пополнении в семье был задан мужу Барбары, он просто согласился со словами своей жены.

Отметим, что Барбара Кузьменко выучилась на врача-дерматолога в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. В декабре 2019 года она вышла замуж за своего возлюбленного Виктора Тура, с которым познакомилась в университете. У пары пока нет детей, однако они завели себе собаку.

Барбара Кузьменко с мужем Виктором Туром

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дочь Андрея Кузьменко Барбара умилила сеть архивной фотографией с папой. Под фотографией Барбара коротко выразила свои эмоции.