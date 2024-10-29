Саудовская Аравия готова мирить Украину и Россию

Страна готова работать со всеми сторонами

Саудовская Аравия готова выступить в роли посредника по урегулированию российского вторжения в Украину. Эта страна уже принимала участие в украинских инициативах по поиску мира.

Позицию Эр-Рияда озвучил посол в России Абдель Рахман бен Сулейман аль-Ахмад. Его слова приводят российские СМИ.

"Королевство, принимая участие во встречах советников по национальной безопасности, выражает поддержку всем решениям, направленным на деэскалацию в Украине. Оно готово осуществлять посреднические усилия с целью установления контактов между всеми вовлечёнными сторонами", — отметил дипломат.

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года Саудовская Аравия принимала Саммит по поиску мира в Украине. Тогда во встрече приняли участие около 40 стран мира, а "Телеграф" писал о том, как ее итоги оценили украинские эксперты.

При этом в последнее время между Эр-Риядом и Москвой обострились отношения. Это произошло из-за разногласий в вопросах добычи нефти в рамках ОПЕК+. Эксперт-международник Евгений Добряк отметил, что это очень хорошо для Украины, поскольку ближневосточная страна является единственной, кто "без ракет и пушек может остановить войну".