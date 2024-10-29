На восстановление уйдут годы: что известно о повреждениях харьковского Госпрома

Быстрого восстановления ждать не стоит

Поздним вечером 28 октября россияне сбросили авиабомбы на Харьков, а одна из них попала в культовое здание Госпрома. Хотя здание не получило серьезных повреждений, но его восстановление может занять многие годы и даже десятилетия.

Об этом пишет KharkivToday. Отмечается, что больше всего пострадала пристройка, в которой находится помещение Харьковского хозяйственного суда. Бомба пробила крышу третьего этажа и повредила второй.

"Повреждены фрагменты перекрытия второго и третьего этажей и фрагмент наружной стены одного из помещений северной части здания. Большие повреждения вызвал прорыв инженерных сетей, в результате чего подтоплены все помещения подъезда", — сообщили в Ukrainian Heritage Monitoring Lab.

Пока еще масштабы повреждений оценены не были, а персонал занимается более срочными работами, вроде закрытия контуров окон. Директор Госпрома Николай Чехунов говорит, что на осмотр здания и оценку повреждений уйдет минимум три дня.

"Приблизительно 600-700 окон мы потеряли, я так думаю. Перекрытия не пострадали, кроме пристройки до трех этажей больше нигде. Люди там работают, мы зашиваем контуры", — сказал он.

Хотя в Госпроме говорят, что заменить окна можно за считанные дни, но на восстановления поврежденных стен могут уйти годы. Дело в том, что здание является памяткой архитектуры, а потому сначала должна быть создана специальная комиссия, которая пригласит на проверку инженеров, строителей и других специалистов.

"Они со специальным оборудованием проведут анализ повреждений. Далее разрабатывается соответствующая научно-техническая рекомендация, и только после этого можно будет говорить о каких-либо работах", — рассказал главный архитектор Харьковской области Антон Коротковских.

В 2023 году ЮНЕСКО внесла Госпром в список объектов усиленной защиты хотя и не включила в список мирового наследия. К тому же организация никак не отреагировала на повреждение здания.

Как сообщалось ранее, власти Украины обнародовали фотографии того, как Госпром выглядит после обстрела.