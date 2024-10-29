Избил и покусал: что грозит жителю Хмельницкой области за издевательство над бывшей

Между бывшими супругами постоянно возникали конфликты

Год исправительных работ или штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан грозит жителю Хмельнитчины за нападение на бывшую жену. Во время очередного спора мужчина не только избил, но и покусал женщину.

Между бывшими супругами постоянно возникали конфликты, обычно завершавшиеся словесными перепалками. После последнего инцидента женщина обратилась в милицию, о чем сообщили в Шепетовском районном управлении полиции.

Инцидент произошел в Берездовской территориальной общине Шепетовщины. 41-летний мужчина оставил на теле 42-летней потерпевшей многочисленные синяки, а вдобавок дважды укусил ее за плечи. По этому факту возбуждено уголовное производство.

Нападающему объявили подозрение по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. За такое преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до двухсот часов или исправительных работ на срок до одного года.

Следователи продолжают собирать доказательства для передачи дела в суд. Потерпевшая получила необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что волонтер избил и ограбил ребенка. Он попросил, чтобы его наказали, отправив на фронт.