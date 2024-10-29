"Возможны и необходимы": Кучма высказался о связях России и Украины после войны

Отношения между странами будут зависеть от послевоенного курса Москвы

Украина сохранит определенные экономические связи с Россией даже после войны. Они будут нужны, чтобы получить репарации.

Об этом второй президент Леонид Кучма рассказал в интервью "Интерфакс-Украина". По его словам, другие отношения будут зависеть от того, в какую сторону будет развиваться послевоенная Москва.

"После войны экономические контакты с Россией для Украины не только возможны, но совершенно необходимы! Иначе как мы будем получать репарации? Других связей, во всяком случае, в первые послевоенные годы, я представить не могу", — сказал он.

Кучма говорит, что экономические отношения всегда определяются географией и геологией, а Россия всегда будет рядом и не потеряет доступ к огромным запасам ископаемых ресурсов.

В то же время он отмечает, что украинцы не забудут полномасштабное вторжение, а в Кремле вряд ли откажутся от имперских амбиций. Политик напомнил, что Россия должна пройти процесс пересмотра своей идеологии, как после Второй мировой войны сделала Германия, а также искренне раскаяться в том, что она сделала с Украиной.

В противном случае, по его словам, Россия останется страной с огромной территорией и населением, которое "уже вкусило кровь и, похоже, вкус ему понравился".

"Вы можете представить себе торговлю и экономическую кооперацию с агрессивной страной и народом, которые однажды уже попытались уничтожить вас и при случае "могут повторить"? Я — не могу", — сказал Кучма.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский может рассматривать Индию в качестве площадки для проведения переговоров между Украиной и Россией. Однако для начала этих переговоров должны быть выполнены условия.