Революции проходят в столицах. Дипломат объяснил, как Грузии отстоять проевропейскую позицию

Вероятность фальсификации результатов и вмешательства в ход выборов Кремля большая

Антиправительственные митинги в Грузии, устроенные из-за озвученных властями результатов выборов в парламент, постепенно могут перейти во что-то большее. Есть большая вероятность, что и сами грузины, и Запад не примет якобы победу пророссийской партии "Грузинская мечта".

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Министерства иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Огрызко. По его словам, фальсификация этих выборов пророссийской партией видна невооруженным глазом, о чем свидетельствуют и противоречивые результаты экзитполов.

Действительно ли Грузия выбрала пророссийский курс

— Грузинская оппозиция заняла абсолютно справедливую и честную позицию. Она требует провести и организовать честные, прозрачные выборы с участием международной комиссии. И тогда можно будет сделать какой-то вывод, — говорит Огрызко.

Он добавляет, что противоречивые экзитполы, которые, кроме проправительственного, показали поражение "Грузинской мечты", не могут утверждать, какой курс избрала Грузия. Ибо вероятность фальсификации результатов и вмешательства в ход подсчета голосов Кремля велика. И хотя оппозиция не соглашается с итогами голосования, премьер Ираклий Кобахидзе признал эти выборы, показав, что мнение политических противников ему безразлично.

— Начхать до поры до времени. А если парламент будет недееспособным, они назначат правительство. А когда оппозиционные депутаты не примут мандаты, парламент не будет работать. А можно ли представить государство без действующего парламента? Я думаю, что нет, – добавляет Огрызко.

Он отмечает, что Грузию должна волновать не столько реакция Запада или США, но и ее народа. Ведь на митинг вечером 28 октября вышли примерно 100 тысяч человек, что является существенной цифрой для страны с населением в 3 млн человек. Однако и здесь Россия, которая хочет на Грузию оказать значительное влияние, нашла "украинский след". Ведь любые масштабные митинги против власти в Кремле ассоциируют с Революцией Достоинства, а в Грузии еще несколько украинских флагов заметили.

В то же время самой "Грузинской мечте" было "глубоко фиолетово", что говорит мир. По словам эксперта, это признак того, что Россия работает по максимуму.

— Россия не хочет отпускать Советский Союз, вернее, хочет восстановить его в любой форме. С прокремлевскими правительствами или псевдокремлевскими правительствами, но все равно им нужна именно диспозиция, которую может дать "Грузинская мечта", — объясняет украинский дипломат.

Хватит ли грузинам сил отстоять свой настоящий выбор

По словам Владимира Огрызко, США пытаются дожать проведение парламентских перевыборов в Грузии, примерно ту же позицию имеет и Европейский парламент. К тому же, вмешательство России в политику Грузии уже настораживает Европу, что подталкивает ее власть действовать.

— Я не думаю, что грузины так просто поднимут руки и скажут, что проиграли. Это не в их характере точно. Они могут отстоять свое мнение не только митингом у парламента Тбилиси. В то же время в сельских местностях живет более консервативное население, которое поддерживает старый парламент. Однако революции происходят в столицах, а не в селах, поэтому Грузия может отстоять свою проевропейскую позицию, — говорит Огрызко.

Однако эксперт отмечает: если митинг не будет приобретать большие масштабы (как было на Майдане в Украине), не будет докучать парламенту, он не приведет к нужному Западу результату. Кроме того, перевыборы требуют финансовой составляющей. Если большинство граждан Грузии хотят, чтобы международные комиссии контролировали этот процесс — на это нужны деньги.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тбилиси митингующие освистали венгерского премьера Орбана.