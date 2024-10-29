Одружені 5 років, але не планують дітей: що відомо про чоловіка доньки Кузьми Скрябіна

У пари було пишне весілля

Донька відомого українського музиканта Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко рідко з’являється в медіапросторі і мало розповідає про особисте життя. Вона одружена, але зізнавалася, що поки не планує заводити дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про чоловіка Барбари Кузьменко, як пройшло їхнє весілля і чому подружжя не планує дітей.

Що відомо про чоловіка Барбари Кузьменко

Обранця доньки Кузьми Скрябіна звати Віктор Тур. Вони навчалися разом у медичному університеті, де й познайомилися. Після закінчення навчання Віктор обрав медичну сферу, однак точно не відомо.

Віктор Тур є братом ведучої програми "Тур зірками" на Люкс ФМ Наталії Тур. Раніше дівчина часто викладала спільні фото з ним, але зараз вони не з’являються у її стрічці. "Життя подарувало мені брата! Ось весело з ним. Був і сміх, і сльози. Зате зараз я можу завжди на нього покластися!", – писала вона у дописі.

Весілля Барбари і Віктора відбулося у 2019 році. На святі були присутні журналісти каналу "1+1" з Катериною Осадчою та співак DZIDZIO. Весілля зіграли в одному з київських ресторанів.

Для проєкту "Тур зірками" Барбара зізнавалася, що вони з чоловіком поки не планують дітей. Причиною такого рішення дівчина назвала війну. Барбара зізнавалася, що діти зараз "не на часі".

"Поки війна, я вважаю, що це "не на часі". Тому що ті події, які зараз відбуваються… У цей час дуже страшно думати про якесь поповнення", — розповіла Барбара.

Віктор Тур, своєю чергою, на це питання відповів так само. Він погодився зі словами дружини.

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