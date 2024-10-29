Там не только водка "Путинка". Почему ВСУ атакуют российские спиртзаводы

Россиянам безразличны удары по складам оружия или ГСМ

Постоянные удары дронов ВСУ по российским спиртзаводам имеют целью лишить врага возможности использовать боевую авиацию, ведь спирт играет для нее важную роль, как и более привычные горюче-смазочные материалы.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.

Спирт — это не только [водка] "Путинка". Да и вообще россиянам безразличны удары по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов. А вот удары по водке, по их сакральной "палёнке" — это уже "хахлы вообще абарзели", — говорит военный эксперт.

Он объясняет, что, тем не менее, надо понимать: спирт — это важная составляющая авиационного горючего.

— Те же МиГ-31, которые по нам стреляют "Кинжалами", жрут спирта столько, сколько и керосина. Кроме того, это охлаждающие жидкости, компоненты для ракетного топлива. Поэтому [нельзя] говорить, что спирт — это удар только по российским летчикам. Это удары по их самолетам, и каждый такой удар имеет свое значение, — считает Павел Лакийчук.

Однако идеологическую или пропагандистскую составляющую, что украинцы борются за трезвый образ жизни россиян, чтобы они вышли из состояния путинского "запоя", тоже отбрасывать не стоит, иронично добавил эксперт.

Напомним, неделю назад, 22 октября, беспилотники атаковали спиртзаводы в нескольких областях РФ.