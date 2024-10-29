Как выглядит изнутри секретный поезд для эвакуации украинских бойцов (видео)

Вагоны внутри выглядят как настоящие больничные палаты

"Укрзализныця" показала изнутри медицинский эвакуационный поезд, который перевозит раненых украинских бойцов. Медицинское оборудование на его борту позволяет в экстренном случае даже проводить операции.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle. Отмечается, что каждый вагон такого секретного поезда напоминает полноценную больницу.

На данный момент "Укрзализныця" переоборудовала для нужд медицинской эвакуации уже с десяток стандартных вагонов. Они оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, кардиомониторами, аспираторами и другой современной техникой.

Такие вагоны используются для транспортировки раненых защитников в госпиталя, а также для оказания им помощи во время самой эвакуации.

В вагонах работают анестезиологи, медсестры, санитары и эвакуационные бригады железнодорожников. В наиболее критических случаях персонал может даже осуществить оперативное вмешательство.

Все манипуляции производятся в движении и это вызывает определенные сложности, однако именно такой способ эвакуации и меет ряд преимуществ. В первую очередь, это большая вместительность поезда и четкая логистика.

Такие поезда снаружи выглядят как обычные вагоны и они ездят по стране в режиме секретности. Это делается для того, чтобы обезопасить раненых бойцов от возможных атак со стороны противника.

Напомним, "Укрзализныця" запустила первый вагон с женскими купе. При этом купить билет могут и мужчины, но проехаться в нем им не разрешат.

Вместе с тем, как проинформировали в "Укрзализныце", для безопасных путешествий пассажиров параллельно с внедрением женских купе УЗ вернула на рейсы патрулирование военизированной охраны "Железная безопасность". В приоритете у бойцов этого подразделения именно охрана женских купе, уточняют железнодорожники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что УЗ показала новые вагоны на популярном поезде. Они оборудованы множеством различных функций, в том числе мощным кондиционированием и индивидуальным освещением для каждого пассажира.